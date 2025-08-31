Jyothika : హీరోయిన్లకు గౌరవం లేదా..? సౌత్ ఇండస్ట్రీపై జ్యోతిక సంచలన ఆరోపణలు..
సౌత్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి జ్యోతిక, ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్–కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. భర్త సూర్యతో కలిసి ముంబైలో స్థిరపడిన జ్యోతిక, గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్తో పాటు ఇతర భాషా చిత్రాల్లోనూ నటిస్తూ కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ కథల్లో నటించి సోలో హీరోయిన్గా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ఓ ఈవెంట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చలకు దారి తీస్తున్నాయి.
జ్యోతిక మాట్లాడుతూ –
“సినిమా పోస్టర్లలో ఎక్కువగా హీరోలనే హైలైట్ చేస్తారు. హీరోయిన్కు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదు. నేను ఎన్నో సౌత్ హీరోలతో పని చేశాను, కానీ ఎవ్వరూ నా పోస్టర్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయలేదు. కానీ హిందీలో శైతాన్ సినిమా సమయంలో అజయ్ దేవగణ్ నా పోస్టర్ను షేర్ చేశారు. మలయాళంలో కాథల్ ది కోర్ కోసం మముట్టి కూడా ఇదే చేశారు. కానీ సౌత్లో అలాంటి వాతావరణం కనిపించదు” అని తెలిపారు.
జ్యోతిక ఈ వ్యాఖ్యలు చెబుతూనే, నెట్టింట చర్చ మొదలైంది. కొందరు ఆమెను తప్పుపడుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఆమె మాటల్లో నిజం ఉందని మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
“సినిమా విజయానికి హీరో ఎంత ముఖ్యమో, హీరోయిన్ కూడా అంతే ముఖ్యం. కనీసం ఒక పోస్టర్ను షేర్ చేయడానికి హీరోలకు టైమ్ ఉండదా?” అంటూ ప్రశ్నలు లేవుతున్నాయి.
ఇక ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రత్యేకంగా టాలీవుడ్, కోలీవుడ్కే వర్తిస్తాయని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆమె ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన ఇండస్ట్రీలు ఇవే. ఇప్పుడు జ్యోతిక సంచలన ఆరోపణలపై సౌత్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో ఆసక్తిగా మారింది.