Kantara : కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా యంగ్ టైగర్
Jr NTR as Chief Guest for Rishab Shettys Kantara Chapter 1 Pre-Release Event
Kantara: పాన్ ఇండియా లెవల్లో సంచలనం సృష్టించిన కాంతార సినిమాకు కొనసాగింపుగా వస్తున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలను చిత్ర బృందం వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికే వివిధ నగరాల్లో ప్రెస్ మీట్లు నిర్వహించగా, తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.
రిషబ్ శెట్టి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ల మధ్య అద్భుతమైన స్నేహ బంధం ఉంది. ముఖ్యంగా రిషబ్ శెట్టి స్వస్థలమైన కుందాపూర్ అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ప్రత్యేక అభిమానం. కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమపై కూడా ఆయనకు చాలా గౌరవం ఉంది. అందుకే కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా వస్తుండటం ఇరు రాష్ట్రాల అభిమానులకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఈ భారీ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లోని జెఆర్సి కన్వెన్షన్ హాల్ లో వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య అత్యంత అట్టహాసంగా జరగనుంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తున్నారంటేనే, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై, ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత అతి పెద్ద హిట్గా మార్చడం ఖాయం.
గతంలో విడుదలైన కాంతార సినిమా తెలుగులో కూడా సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. అందుకే కాంతార: చాప్టర్ 1 కూడా తెలుగులోకి డబ్ అయ్యి, ఒకేసారి విడుదల కానుంది. అంతేకాకుండా, రిషబ్ శెట్టి ఇప్పటికే తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కూడా నటుడిగా బిజీగా ఉన్నారు. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ రూపొందిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా జై హనుమాన్ లో ఆయన ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకుల అంచనాలు, అభిమానం దృష్ట్యా, ఈ సినిమా ప్రచారానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రావడం సినిమాకు భారీ హైప్ను తెస్తుంది.
ఇప్పటికే ‘కాంతార: చాప్టర్ 1’ సినిమాకు సంబంధించిన టికెట్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరు చూస్తుంటే, ఈ సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజు కచ్చితంగా రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రిషబ్ శెట్టి నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య, రాకేశ్ పూజారి వంటి నటీనటులు ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత విజయ్ కిరగందూర్ నిర్మించారు.