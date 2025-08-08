War 2: వార్ 2లో జూ.ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రొషన్ డ్యాన్స్.. జనాబ్-ఏ-ఆలీ పాటతో బాక్సాఫీస్ షేక్
War 2: హృతిక్ రోషన్ బాలీవుడ్లో ఎంత గొప్ప డ్యాన్సర్ అనేది అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ విషయంలో ఎవరికీ తక్కువ కాదు. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి వార్ 2 కోసం డ్యాన్స్ చేయడంతో అభిమానులకు కనుల పండుగగా మారింది. ఇటీవల విడుదలైన జనాబ్-ఏ-ఆలీ పాట ప్రోమోలో వీరి స్టైలిష్ స్టెప్పులు చూసి ప్రేక్షకులు వావ్ అంటున్నారు. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది.
జనాబ్-ఏ-ఆలీ పాట ప్రోమో అద్భుతంగా ఉంది. కానీ, ఈ పాట పూర్తి వెర్షన్ను యూట్యూబ్లో విడుదల చేయలేదు. పూర్తి పాట థియేటర్లో మాత్రమే అని ప్రోమోలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల, పూర్తి పాట చూడాలనుకునే అభిమానులు సినిమా థియేటర్లకు రాక తప్పదు. ఇది సినిమాపై మరింత అంచనాలను పెంచుతోంది. ఈ పాట కోసం సంగీతం ప్రీతమ్ అందించారు.
అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన వార్ 2 సినిమా కోసం సుమారు రూ.400 కోట్లు బడ్జెట్ ఖర్చు చేశారు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో హృతిక్ రొషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో పాటు కియారా అద్వానీ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఎంత కలెక్షన్లు వసూలు చేస్తుందో చూడాలి.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. కాబట్టి, ఇది ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా. గతంలో ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలోని నాటు నాటు పాటలో రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ కాంబినేషన్ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు జనాబ్-ఏ-ఆలీ పాటలో హృతిక్ రొషన్, ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ కూడా అదే స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాట సినిమాకు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.