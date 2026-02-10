Jeffrey Epstein Web Series: మళ్ళీ ట్రెండింగ్లో 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'.. ఆరేళ్ల నాటి డాక్యుమెంటరీ కోసం నెటిజన్ల వెతుకులాట!
Jeffrey Epstein Web Series: అమెరికాను కుదిపేసిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం మళ్ళీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో 'జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ : ఫిల్తీ రిచ్' డాక్యుమెంటరీ ట్రెండింగ్లో ఉంది. బిల్ క్లింటన్, ట్రంప్ పేర్లు బయటపడటంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
Jeffrey Epstein Web Series: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ రాజకీయనాయకులు, వ్యాపారవేత్తల పేర్లు ముడిపడి ఉన్న జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సెక్స్ స్కామ్ మరోసారి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'లో ప్రపంచ దిగ్గజాల పేర్లు బయటపడటంతో, అసలు ఈ ఎప్స్టీన్ ఎవరు? అతను చేసిన నేరాలేంటి? అని తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 2020లో విడుదలైన 'జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ : ఫిల్తీ రిచ్' (Jeffrey Epstein: Filthy Rich) అనే డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో టాప్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది.
ఎవరీ జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్?
ఒక సాదాసీదా టీచర్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఎప్స్టీన్, అనూహ్యంగా ఫైనాన్షియర్గా ఎదిగి కోట్లు గడించాడు. అయితే ఈ ఆస్తుల వెనుక ఒక చీకటి సామ్రాజ్యం ఉందనేది 2005లో వెలుగులోకి వచ్చింది.
నేరాల తీరు: పేద బాలికలకు డబ్బు ఆశ చూపి తన బంగ్లాలకు పిలిపించుకోవడం, వారిపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడటం ఇతని ప్రధాన వృత్తి.
కమీషన్ నెట్వర్క్: బాధితులకు కొంత డబ్బు ఇచ్చి, వారు మరో అమ్మాయిని తీసుకువస్తే వారికి కమీషన్ ఇస్తానని ఆశ చూపి ఈ విషవలయాన్ని దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించాడు.
సిరీస్లో ఏముంది?
లిసా బ్రయంట్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ 4 ఎపిసోడ్ల సిరీస్లో ఎప్స్టీన్ జీవితంలోని అనేక నగ్న సత్యాలను చూపించారు.
బాధితుల గొంతుక: ఎప్స్టీన్ చేతిలో మోసపోయిన మహిళలు తమ బాధను ఈ సిరీస్లో పంచుకున్నారు.
ప్రముఖుల పేర్లు: బిల్ క్లింటన్, డొనాల్డ్ ట్రంప్, బిల్ గేట్స్ వంటి ప్రముఖులతో అతనికి ఉన్న సంబంధాల గురించి చర్చించారు.
రహస్య మరణం: 2019లో జైలులో అతను అనుమానాస్పదంగా మరణించిన తీరుపై ఇప్పటికీ ఉన్న సందేహాలను ఈ డాక్యుమెంటరీ స్పృశించింది.
తాజా ప్రకంపనలు:
ప్రస్తుతం అమెరికా కోర్టు వర్గాలు విడుదల చేసిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ఎలోన్ మస్క్ వంటి నేటి తరం దిగ్గజాల పేర్లు కూడా వినిపిస్తుండటంతో ఈ అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ కేసు వెనుక ఉన్న కుట్రలు, రాజకీయ కోణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి నెటిజన్లు మళ్ళీ ఈ పాత సిరీస్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు.