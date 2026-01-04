Jana Nayakudu Trailer: ఇది 'భగవంత్ కేసరి'కి మక్కీకి మక్కీ కాపీనా? దళపతి పొలిటికల్ వార్నింగ్ అదిరింది!
దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రం ‘జన నాయకుడు’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. అయితే ఈ ట్రైలర్ బాలకృష్ణ ‘భగవంత్ కేసరి’ని పోలి ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ మొదలైంది. పొలిటికల్ డైలాగ్స్తో విజయ్ అదరగొట్టారు.
కోలీవుడ్ స్టార్ దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం కావడంతో 'జన నాయకుడు' (Thalapathy 69) పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. అయితే, ఈ ట్రైలర్ చూసిన తెలుగు ప్రేక్షకులు మాత్రం ఒక్కసారిగా షాక్కు గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఇందులో ప్రతి సీన్ బాలయ్య నటించిన **'భగవంత్ కేసరి'**ని గుర్తు చేస్తోంది.
1. కథాంశం: అచ్చం కేసరి స్టైల్!
ట్రైలర్ చూస్తుంటే, కథ మొత్తం బాలయ్య సినిమానే తలపిస్తోంది.
- స్నేహితుడి కూతురిని (మమితా బైజు) జవాన్గా మార్చడం.
- అడవిలో విలన్లతో యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు.
- పవర్ఫుల్ బిలియనీర్ విలన్ (బాబీ డియోల్) వర్సెస్ హీరో.
- అన్యాయం చేసే రాజకీయ నాయకులకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం. ఇవన్నీ 'భగవంత్ కేసరి'లో మనం చూసినవే కావడం విశేషం. దీంతో ఇది అఫీషియల్ రీమేకా లేక ఇన్సిపిరేషనా అన్న చర్చ మొదలైంది.
2. రాజకీయ ఎంట్రీకి గ్రాండ్ స్కెచ్!
సినిమాలో కొత్తగా అనిపించింది కేవలం విజయ్ చెప్పే పొలిటికల్ డైలాగ్స్. విజయ్ త్వరలో పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వస్తుండటంతో, తన ప్రత్యర్థులకు ఈ సినిమా ద్వారా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
"జనానికి మంచి చేయడానికి రమ్మంటే.. హత్యలు చేయడానికి, దోచుకోవడానికారా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది?" అంటూ విజయ్ చెప్పిన డైలాగ్స్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీట్ పెంచుతున్నాయి.
3. భారీ తారాగణం - అనిరుధ్ మ్యూజిక్
హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించగా, ప్రియమణి, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ మీనన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. బాబీ డియోల్ విలనిజం ట్రైలర్లో హైలైట్గా నిలిచింది. ఇక అనిరుధ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విజయ్ ఎలివేషన్ సీన్లకు ప్రాణం పోసింది.
4. నెట్టింట ట్రోలింగ్.. సంక్రాంతికి రచ్చ!
ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి తెలుగు నెటిజన్లు 'జన నాయకుడు'ని ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. "ఇది విజయ్ వర్షన్ భగవంత్ కేసరి" అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అయినప్పటికీ, విజయ్ ఆఖరి సినిమా కావడంతో క్రేజ్ మాత్రం మామూలుగా లేదు. జనవరి 9న సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.