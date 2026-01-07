Jana Nayakudu రెమ్యూనరేషన్ల జాతర: ప్రభాస్, బన్నీలను మించి విజయ్ రికార్డ్!
విజయ్ చివరి చిత్రం 'జన నాయకుడు' కోసం రికార్డు స్థాయిలో రూ.240 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. ప్రభాస్, బన్నీలను మించి రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్న విజయ్ సినిమా బడ్జెట్ వివరాలు మీకోసం.
దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్తున్న నేపథ్యంలో, ఆయన వెండితెరపై కనిపించబోయే చివరి సినిమా ఇదే కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. తెలుగు సూపర్ హిట్ **'భగవంత్ కేసరి'**కి రీమేక్గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఇండియాలోనే టాప్: విజయ్ పారితోషికం రూ. 240 కోట్లు!
ఈ సినిమా కోసం విజయ్ అందుకుంటున్న పారితోషికం వింటే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఏకంగా రూ. 240 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్గా తీసుకుంటూ రికార్డ్ సృష్టించారు.
ఇది పాన్ ఇండియా స్టార్స్ అయిన ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రజనీకాంత్ పారితోషికాల కంటే కూడా ఎక్కువ.
ఒక నటుడికి భారత్ లో ఇంత భారీ మొత్తం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి.
ఆర్టిస్టులు & టెక్నీషియన్ల పారితోషికాల వివరాలు:
ఈ సినిమా కోసం భారీ తారాగణం పనిచేస్తోంది. వారి రెమ్యూనరేషన్ల అంచనా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
బడ్జెట్ లెక్కలు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!
ఈ సినిమా మొత్తం బడ్జెట్ సుమారు రూ. 365 కోట్లు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే:
రెమ్యూనరేషన్లకే: రూ. 300 కోట్లు ఖర్చయ్యాయి.
మేకింగ్ ఖర్చు: కేవలం రూ. 65 - 70 కోట్లలోనే సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు.
ముఖ్య విశేషాలు:
విడుదల తేదీ: కోర్టు చిక్కుల తర్వాత ఈ సినిమా జనవరి 9, 2026న విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమైంది.
నటీనటులు: మమితా బైజు, నరేన్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సంగీతం: సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ తన బీట్లతో ఊపేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు.