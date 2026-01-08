విజయ్ Jana Nayagan Postponed! ఆ ఒక్క సభ్యుడి అభ్యంతరమే కొంపముంచిందా?
విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సెన్సార్ చిక్కుల వల్ల వాయిదా పడింది. సెన్సార్ బోర్డులోని ఒక సభ్యుడి అభ్యంతరం వల్ల సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీకి పంపారు. దీనిపై కోలీవుడ్ ప్రముఖులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలపై సందిగ్ధం నెలకొంది. శుక్రవారం థియేటర్లలోకి రావాల్సిన ఈ సినిమా, చివరి నిమిషంలో సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడటంతో విడుదల వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ కె.వి.ఎన్. ప్రొడక్షన్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
అసలేం జరిగింది? సెన్సార్ రూమ్లో ఏం జరిగింది?
సాధారణంగా సెన్సార్ బోర్డులో మెజారిటీ సభ్యుల నిర్ణయం ప్రకారం సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. కానీ 'జన నాయగన్' విషయంలో విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది.
ఒక్క సభ్యుడి ఫిర్యాదు: సెన్సార్ బృందంలోని ఒక సభ్యుడు, కమిటీలోని ఇతర సభ్యులు తన అభ్యంతరాలను పట్టించుకోలేదని నేరుగా CBFC ఛైర్మన్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
రివైజింగ్ కమిటీకి: దీంతో ఛైర్మన్ ఈ సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీ (RC) కి సిఫార్స్ చేశారు.
నిర్మాతల వాదన: బోర్డు సూచించిన 27 కట్స్ మరియు మార్పులకు తాము అంగీకరించామని, మెజారిటీ సభ్యులు 'U/A 16+' సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నా కావాలనే సినిమాను ఆపుతున్నారని నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
రాజకీయ కోణమే కారణమా?
విజయ్ రాజకీయాల్లోకి రావడం, అటు రాష్ట్రంలోని అధికార DMK మరియు కేంద్రంలోని NDA ప్రభుత్వాలను విమర్శిస్తుండటంతోనే ఈ అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయని కోలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో జయలలిత హయాంలోనూ విజయ్ సినిమాలకు ఇలాంటి సమస్యలే ఎదురయ్యేవి, ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే రిపీట్ అవుతోందని అభిమానులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
విజయ్కు వెల్లువెత్తిన మద్దతు
సినిమా వాయిదా పడటంతో సోషల్ మీడియాలో #StandWithVijay ట్రెండ్ అవుతోంది. పలువురు సినీ ప్రముఖులు విజయ్కు మద్దతుగా నిలిచారు:
అజయ్ జ్ఞానముత్తు: "ఇది స్వచ్ఛమైన అధికార దుర్వినియోగం. సినిమా వెనుక వందలాది మంది శ్రమ ఉంటుంది."
సత్యరాజ్ తనయుడు శిబి: "సినిమాను ఆపాలని చూసే కొద్దీ అది ఇంకా పెద్ద విజయం సాధిస్తుంది."
రత్న కుమార్: "పెద్ద సినిమాలు ఇలా ఆగిపోవడం తమిళ చిత్రసీమకు ప్రమాదకరం."
హీరో రవి మోహన్: "విజయ్ సినిమా ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే మాకు పండగ."
కోర్టు తీర్పుపైనే ఆశలు
హైకోర్టులో ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న జస్టిస్ ఆశా తీర్పును రిజర్వ్లో ఉంచారు. దీంతో తదుపరి విచారణ మరియు రివైజింగ్ కమిటీ నిర్ణయం వచ్చేవరకు దళపతి అభిమానులు వేచి చూడక తప్పదు.