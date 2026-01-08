Vijay’s Jana Nayagan వాయిదా.. సినీ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ రిఫండ్! బుక్ మై షోలో రికార్డులు తలకిందులు..
విజయ్ చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సెన్సార్ వివాదం కారణంగా వాయిదా పడింది. దీనివల్ల బుక్ మై షో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద రిఫండ్ ప్రక్రియ మొదలైంది.
దళపతి విజయ్ సినిమా అంటేనే సెన్సేషన్. ఆయన కెరీర్లో చివరి చిత్రంగా వస్తున్న 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan) విడుదలకు ముందే రికార్డులు సృష్టిస్తుందని భావిస్తే, అనూహ్యంగా సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడి వాయిదా పడింది. ఈ పరిణామం భారత సినీ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక భారీ 'రిఫండ్' (Refund) ప్రక్రియకు దారితీసింది.
4.50 లక్షల టికెట్లు రద్దు.. బుక్ మై షో రికార్డ్!
సినిమా జనవరి 9న విడుదలవుతుందని భావించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. కేవలం బుధవారం నాటికే 'బుక్ మై షో' వేదికగా ఏకంగా 4.50 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇప్పుడు సినిమా వాయిదా పడటంతో:
బుక్ మై షో చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక మొత్తంలో తిరిగి చెల్లిస్తున్న రిఫండ్ అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఒక సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఈ స్థాయిలో క్యాన్సిల్ అవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.
థియేటర్ల వద్ద నేరుగా టికెట్లు కొన్న వారికి కౌంటర్ల దగ్గరే డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తున్నారు.
అసలేం జరిగింది? సెన్సార్ నుంచి కోర్టు వరకు..
సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) సూచించిన మార్పులన్నీ చేసినప్పటికీ, ఒక సభ్యుడి అభ్యంతరం కారణంగా సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడంలో జాప్యం జరిగింది. ఈ వివాదం కాస్తా మద్రాస్ హైకోర్టుకు చేరింది. కోర్టు తన తీర్పును జనవరి 9న వెల్లడిస్తామని చెప్పడంతో, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్స్ సినిమాను వాయిదా వేయక తప్పలేదు.
విజయ్ కెరీర్ – వివాదాల సావాసం!
విజయ్ సినిమా వాయిదా పడటం లేదా వివాదాల్లో చిక్కుకోవడం ఇదేం కొత్త కాదు. గతంలో కూడా ఆయన సినిమాలు అనేక అడ్డంకులను దాటుకుని వచ్చాయి:
తుపాకి: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు.
తలైవా: రాజకీయ దుమారం.
మెర్సల్: జీఎస్టీ (GST) మరియు యానిమల్ వెల్ఫేర్ వివాదం.
సర్కార్: రాజకీయ విమర్శలు.
లియో: స్పెషల్ షోల అనుమతిపై రచ్చ.
విజయ్కు ఇండస్ట్రీ మద్దతు
'జన నాయగన్' కు ఎదురవుతున్న సమస్యలపై సినీ పరిశ్రమ స్పందిస్తోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఈ పరిస్థితిపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "పెద్ద సినిమాలకే ఇలాంటి అడ్డంకులు ఎదురైతే, ఇక చిన్న సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి? ఇలా చేయడం సినిమాను హత్య చేయడమే" అని ఆయన మండిపడ్డారు. వ్యక్తిగత అజెండాలు పక్కన పెట్టి సినిమా కోసం అందరూ ఒక్కటవ్వాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.