Jana Nayagan Movie: విజయ్ ‘జననాయగన్‌’కు భారీ ఊరట.. సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వాలని హైకోర్టు సంచలన తీర్పు!

Highlights

విజయ్ నటించిన ‘జననాయగన్’ సినిమాకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. వెంటనే యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని సెన్సార్ బోర్డును ఆదేశించింది. సంక్రాంతికి సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జననాయగన్’ (Jana Nayagan) విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. గత కొన్ని రోజులుగా సెన్సార్ బోర్డుతో నడుస్తున్న వివాదానికి మద్రాస్ హైకోర్టు తెరదించింది. ఈ సినిమాకు వెంటనే 'U/A' సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని సెన్సార్ బోర్డును కోర్టు ఆదేశించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?

దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ తెరకెక్కించిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సెన్సార్ విషయంలో చిక్కుల్లో పడింది.

సెన్సార్ అభ్యంతరాలు: సినిమాలో కొన్ని డైలాగులు, సీన్లపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన సెన్సార్ బోర్డు.. వాటిని తొలగించాలని సూచించింది.

కోర్టు మెట్లెక్కిన నిర్మాతలు: బోర్డు చెప్పిన మార్పులు చేసినా సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా, సినిమాను రివ్యూ కమిటీకి పంపడంతో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

హైకోర్టు ఆగ్రహం..

ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ సెన్సార్ బోర్డు తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. "ఒకసారి U/A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన తర్వాత, మళ్లీ రివ్యూ కమిటీకి పంపాల్సిన అవసరం ఏముంది?" అని ప్రశ్నించింది. తక్షణమే సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే ఈ తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు మళ్లీ అప్పీలుకు వెళ్లినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి చిత్ర యూనిట్‌కు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.

సంక్రాంతి రేసులోకి విజయ్!

నిజానికి ఈ సినిమా జనవరి 9న (ఈరోజే) విడుదల కావాల్సి ఉంది. సెన్సార్ వివాదం కారణంగా వాయిదా పడింది. కోర్టు తీర్పు అనుకూలంగా రావడంతో, 'జననాయగన్' చిత్రాన్ని జనవరి 14న సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.

సినిమా హైలైట్స్:

తారాగణం: విజయ్, పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు, ప్రకాష్ రాజ్.

దర్శకత్వం: హెచ్. వినోద్.

జానర్: హై-వోల్టేజ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా.

