Jana Nayagan: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'జన నాయగన్' సునామీ.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో దళపతి విజయ్ సరికొత్త రికార్డు!
Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ నటించిన ‘జన నాయకుడు’ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనే రూ.15 కోట్ల గ్రాస్ సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం.
Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న భారీ అంచనాల చిత్రం ‘జన నాయకుడు’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జనవరి 9న తమిళ, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇది విజయ్ నటిస్తున్న చివరి చిత్రం కావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
సినిమా తమిళ వెర్షన్కు ఇప్పటికే వరల్డ్వైడ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. విడుదలకు ఇంకా వారం రోజులు ఉండగానే ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో బుకింగ్స్ సునామీ కొనసాగుతోంది. కేవలం విదేశీ మార్కెట్ నుంచే ఇప్పటివరకు రూ.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇది విజయ్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్గా మారే అవకాశముందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
జనవరి 3న ట్రైలర్ విడుదల
ఈ చిత్ర ట్రైలర్ జనవరి 3న విడుదల కానుంది. ఈ ట్రైలర్ ద్వారా కథపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సినిమాకు సంగీతం అనిరుధ్ రవిచందర్ అందిస్తున్నాడు.
రీమేక్ ప్రచారంపై దర్శకుడి స్పందన
‘జన నాయకుడు’ చిత్రం ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్ అనే ప్రచారం సాగుతున్న నేపథ్యంలో దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ స్పందించారు. ఈ అంశంపై మాట్లాడుతూ, “నేను దీన్ని కన్ఫార్మ్ చేయను, అలాగే పూర్తిగా కొట్టిపారేయను. వచ్చి సినిమా చూడండి” అని వ్యాఖ్యానించారు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, విడుదలకు ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న ‘జన నాయకుడు’ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో రికార్డు సృష్టిస్తుందా అనే ఆసక్తి సినీ వర్గాల్లో నెలకొంది.