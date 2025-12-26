  • Menu
Jana Nayagan audio launch ticket :జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ టిక్కెట్లు: ఎలా బుక్ చేయాలి, ధరలు, ఈవెంట్ సమయాలు మరియు దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి?

Highlights

జన నాయకన్ ఆడియో లాంచ్ టికెట్లు: టికెట్ బుకింగ్ విధానం, ధరలు, ఈవెంట్ సమయాలు, ప్రదర్శించే కళాకారుల జాబితా తెలుసుకోండి. 2026లో విడుదల కానున్న సినిమాకు ముందు మలేషియాలో జరుగుతున్న థలపతి విజయ్ ఆడియో లాంచ్ ఎందుకు అభిమానులకు చారిత్రాత్మక ఘట్టమో తెలుసుకోండి.

దళపతి విజయ్ అభిమానులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'జన నాయగన్' ఆడియో లాంచ్ మలేషియాలో జరుగుతుండటంతో ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు. ఈ వేడుక కేవలం సంగీత విడుదల మాత్రమే కాదు, సినిమా, సంగీతం మరియు అభిమానుల వీరాభిమానం కలబోసిన ఒక భారీ ఉత్సవం. సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త విడుదలకు ముందు ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవనుంది.

కౌలాలంపూర్ నుంచి చెన్నై వరకు, విజయ్ బహిరంగ ప్రసంగాన్ని వినడానికి అభిమానులు ఎంతో ఆతురతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. టిక్కెట్ బుకింగ్, ధరలు, ఈవెంట్ వివరాలు మరియు ఈ లాంచ్ ఎందుకు ప్రత్యేకమో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్: తేదీ మరియు వేదిక

విజయ్‌కు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న క్రేజ్ మరియు మలేషియా అభిమానుల అభిమానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ ఆడియో లాంచ్ డిసెంబర్ 27న మలేషియాలో నిర్వహించబడుతోంది.

జన నాయగన్ ఆడియో లాంచ్ టిక్కెట్లు: బుక్ చేయడం ఎలా?

దశ 1: ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోండి

నవంబర్ 28 నుండి Ticket2u వెబ్‌సైట్లో టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి మూడు ధరల శ్రేణిలో ఉన్నాయి:

  • RM 99 (సుమారు ₹2,144)
  • RM 199 (సుమారు ₹4,309)
  • RM 299 (సుమారు ₹6,475)

MIP మరియు VIP సభ్యుల కోసం కొన్ని టిక్కెట్లు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. వారు Ticket2u వెబ్‌సైట్‌లోని లైవ్ చాట్ విభాగం ద్వారా లేదా మలేషియా వాట్సాప్ నంబర్ +6012 989 9043 ద్వారా సంప్రదించి టిక్కెట్లు పొందవచ్చు.

దశ 2: అంతర్జాతీయ అభిమానుల కోసం ప్రత్యేక ట్రావెల్ ప్యాకేజీ

భారతీయ పాస్‌పోర్ట్ లేని వారి కోసం, అధికారిక ట్రావెల్ పార్టనర్ అయిన GT Holidays, "దళపతి తిరువిళా" పేరుతో రూ. 19,999 కి ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీని అందిస్తోంది.

ఈ ధరలో ఇవి ఉంటాయి:

  1. ఆడియో లాంచ్ ఎంట్రీ టికెట్
  2. బుకిట్ జలీల్ స్టేడియంకు రానుపోను రవాణా
  3. 3-స్టార్ హోటల్‌లో 3 రాత్రుల వసతి
  4. 3 రోజుల అల్పాహారం
  5. మలేషియా వీసా
  6. బటు కేవ్స్ మరియు జెంటింగ్ హైలాండ్స్ సందర్శన
  7. కేబుల్ కార్ టిక్కెట్లు

(గమనిక: విమాన ఛార్జీలు ఇందులో కలపబడలేదు, వాటిని విడిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి)

దశ 3: ఫ్యాన్ క్లబ్‌లు మరియు స్థానిక వనరులు

టిక్కెట్లు ఫ్యాన్ క్లబ్‌లు మరియు స్థానిక నిర్వాహకుల ద్వారా కూడా విక్రయించబడతాయి. అప్‌డేట్స్ కోసం అభిమానులు తమ స్థానిక ఫ్యాన్ క్లబ్ ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు.

ఈ వేడుక మలేషియా కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమై, సుమారు 4 గంటల 43 నిమిషాల పాటు సాగనుంది. ఎస్.పి.బి. చరణ్, విజయ్ యేసుదాస్, ఆండ్రియా జెర్మియా వంటి 30 మందికి పైగా ప్రముఖ గాయకులు విజయ్ హిట్ సాంగ్స్‌తో అలరించనున్నారు.

విజయ్ అభిమానులకు ఈ ఆడియో లాంచ్ ఎందుకు ఎమోషనల్?

విజయ్ తన సొంత రాజకీయ పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) ద్వారా పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లేముందు నటించే చివరి చిత్రం ఇదే కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆడియో విడుదల కేవలం వేడుక మాత్రమే కాదు, విజయ్ సినీ ప్రస్థానానికి అభిమానులు ఇచ్చే ఘన నివాళి.

జన నాయగన్ తారాగణం మరియు విడుదల వివరాలు

KVN ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

  1. నటీనటులు: దళపతి విజయ్, పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్.
  2. విడుదల తేదీ: ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జనవరి 9, 2026న విడుదల కానుంది.
  3. భాషలు: తమిళం (ఒరిజినల్), హిందీ (జన్ నేత), తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడ.
