Is the Avatar Magic Fading? జేమ్స్ కామెరూన్ సంచలన నిర్ణయం.. ఇక 4, 5 పార్టులు ఉండవా?
హాలీవుడ్ సెన్సేషన్ జేమ్స్ కామెరూన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 'అవతార్ 3' (అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్) ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోవడంతో, ఈ సిరీస్లో రాబోయే 'అవతార్ 4', 'అవతార్ 5' సినిమాలను నిలిపివేసే ఆలోచనలో ఆయన ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి బదులుగా సరికొత్త కథపై దృష్టి సారించాలని ఆయన భావిస్తున్నారు.
హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరూన్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే చాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. 'టైటానిక్', 'టెర్మినేటర్', 'అవతార్' వంటి చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ఆయన, తాజాగా ఒక అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. 'అవతార్ 3' (Avatar: Fire and Ash) ఫలితం ఆయనను పునరాలోచనలో పడేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించని 'ఫైర్ అండ్ యాష్'
డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్గా విడుదలైన 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్'పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పండోరా గ్రహంపై అగ్నిపర్వతాల నేపథ్యంలోని తెగల చుట్టూ ఈ కథను కామెరూన్ అద్భుతంగా మలిచారు. అయితే, మునుపటి రెండు భాగాలతో పోలిస్తే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించడంలో విఫలమైందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. కథలో పాత వాసనలు ఉండటం, విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నా ఎమోషన్ పండకపోవడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది.
మిగిలిన భాగాలకు బ్రేక్?
నిజానికి జేమ్స్ కామెరూన్ 'అవతార్' సిరీస్లో మొత్తం ఐదు భాగాలను ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పటికే 4, 5 భాగాలకు సంబంధించి స్క్రిప్ట్ వర్క్, కొంత షూటింగ్ కూడా పూర్తయిందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం:
- అవతార్ 4, 5 రద్దు?: మూడో భాగం ఫలితంతో నిరాశ చెందిన కామెరూన్, తదుపరి భాగాలను నిలిపివేయాలని భావిస్తున్నారట.
- కొత్త ప్రాజెక్టుపై దృష్టి: 'అవతార్' ప్రపంచం నుంచి బయటకు వచ్చి, ఏదైనా సరికొత్త కథతో సినిమా చేయాలని ఆయన యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
- ఇంటర్వ్యూలో లీక్: ఇటీవల ఒక పాపులర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీక్లీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ మేరకు కొన్ని సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు హాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
- గమనిక: దీనిపై కామెరూన్ లేదా నిర్మాణ సంస్థ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, 'అవతార్' సిరీస్ ఇక్కడితో ముగిసినట్టే అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
