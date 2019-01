ఇటీవల దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కుమారుడు కార్తికేయ వివాహం ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు అన్న కుమార్తె పూజా ప్రసాద్‌తో అంగరంగ వైభవంగా జయపురలో జరిగిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని మరోసారి గుర్తు చేసుకున్న జగ్గూభాయ్ తన అల్లుడు కార్తికేయకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ట్వీట్ చేశారు.'పూజ, కార్తికేయల వివాహ సంబరాల కారణంగా హైదరాబాద్ కొన్ని అద్భుతమైన ఫోటోలను సంపాదించింది. అల్లుడు గారి కుటుంబం మా జీవితాల్లోకి రావడంతో మా కుటుంబం పరిపూర్ణమైంది. వెల్‌కమ్ అల్లుడుగారు'అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

. @RVRPRO Hyderabad have captured some wonderful moments from Pooja and Karthikeya's wedding celebrations!!!

Now our family is complete with Alludu garu"s family into our lives😊