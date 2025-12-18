శోభితా ప్రెగ్నెంట్నా? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం? నాగ చైతన్య తండ్రి కాబోతున్నాడా.. నాగార్జున సమాధానం ఇదే!
నాగ చైతన్య, శోభితా ధూలిపాళ తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారా? శోభితా ప్రెగ్నెన్సీ పుకార్లపై నాగార్జున స్పందన ఏంటి? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం రానుందా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
శోభితా ప్రెగ్నెంట్నా? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం రాబోతుందా?
అక్కినేని అభిమానుల్లో ప్రస్తుతం ఒక్కటే చర్చ. నాగ చైతన్య తండ్రి కాబోతున్నాడా? ఆయన భార్య శోభితా ధూలిపాళ గర్భవతా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 2024లో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట గురించి ఇటీవలి కాలంగా బేబీ న్యూస్కు సంబంధించిన పుకార్లు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి.
శోభితా పబ్లిక్ ఈవెంట్లకు కొంత దూరంగా ఉండటం, లూజ్ ఫిట్టింగ్ డ్రెస్సులు ధరించడం వంటి కారణాలతో ఈ ఊహాగానాలు మరింత బలపడ్డాయి. అక్కినేని వంశంలో మరో తరం రాబోతోందని ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పుకార్లపై నాగార్జున స్పందన
ఈ నేపథ్యంలో నాగ చైతన్య తండ్రి నాగార్జున స్పందనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాగార్జునను,
“త్వరలో తాత కాబోతున్నారా?”, “తండ్రి నుంచి తాతగా ప్రమోషన్ వచ్చిందా?” అని ప్రశ్నించగా, ఆయన క్షణం ఆలోచించి, ఇబ్బందిగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నించారు.
మళ్లీ ఈ పుకార్లపై క్లారిటీ అడిగితే, నాగార్జున నవ్వుతూ, “సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను” అని సమాధానం ఇచ్చారు.
ఈ వ్యాఖ్యతో ఆయన శోభితా ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలను ధృవీకరించనూ లేదు, ఖండించనూ లేదు. కానీ అభిమానుల్లో మాత్రం ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది.
నాగ చైతన్య – శోభితా ప్రేమ, పెళ్లి కథ
నాగ చైతన్య, శోభితా ధూలిపాళ డేటింగ్ చేస్తున్నారనే పుకార్లు తొలిసారి 2022లో వినిపించాయి. హైదరాబాద్లో చైతన్య ఇంట్లో శోభితా కనిపించడంతో ఈ వార్తలు మొదలయ్యాయి. లండన్ ట్రిప్లో ఈ జంట కలిసి కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలు మరింత బలపడ్డాయి. అప్పట్లో ఇద్దరూ మౌనంగానే ఉన్నారు.
ఆగస్టు 2024లో నిశ్చితార్థం చేసుకుని తమ బంధాన్ని అధికారికం చేశారు. అనంతరం డిసెంబర్ 4, 2024న అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో సన్నిహితుల మధ్య ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు.
చైతన్య తొలి వివాహం గురించి
నాగ చైతన్య గతంలో నటి సమంత రూత్ ప్రభును వివాహం చేసుకున్నారు.
2010లో విడుదలైన ‘ఏ మాయ చేసావే’ సినిమా సమయంలో ప్రేమలో పడిన ఈ జంట, 2017లో పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే కొంతకాలంగా వస్తున్న విభేదాల వార్తల మధ్య 2021లో విడిపోయినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఇక సమంత ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్నారు.
రీసెంట్ మూవీస్ & ప్రాజెక్ట్స్
1.శోభితా ధూలిపాళ:
2024లో ‘మంకీ మ్యాన్’, ‘లవ్ సితార’ చిత్రాల్లో నటించారు. అంతకు ముందు ‘పొన్నియిన్ సెల్వన్’, ‘ది నైట్ మేనేజర్’ వెబ్ సిరీస్లో మెప్పించారు.
2.నాగ చైతన్య:
ఈ ఏడాది *‘తండేల్’*లో కనిపించారు. ప్రస్తుతం ‘వృషకర్మ’ సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు.
3.నాగార్జున:
చివరిసారిగా ‘కూలీ’ చిత్రంలో నటించారు. తదుపరి ప్రాజెక్ట్స్పై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేదు.