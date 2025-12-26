Mark movie review : ‘మార్క్’ మూవీ రివ్యూ: సుదీప్ స్టైలిష్ థ్రిల్లర్.. ప్రయత్నం బాగున్నా, సగం మాత్రమే సఫలమైంది!
సుదీప్ మరోసారి దర్శకుడు విజయ్ కార్తికేయాతో కలిసి స్టైలిష్ యాక్షన్–థ్రిల్లర్లో నటించారు. టెక్నికల్ నాణ్యత, బలమైన సంగీతం ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, అంచనా వేయగలిగే కథనం మరియు పరిమిత భావోద్వేగ ప్రభావం కారణంగా సినిమా ఆశించిన స్థాయికి చేరుకోలేకపోయింది.
వైవిధ్యమైన కథాంశంతో వచ్చిన 'మ్యాక్స్' సినిమాకు మంచి ప్రశంసలు దక్కడంతో, కిచ్చా సుదీప్ మరియు దర్శకుడు విజయ్ కార్తికేయ కాంబినేషన్పై అంచనాలు సహజంగానే పెరిగాయి. వారి మొదటి కలయికలో వచ్చిన సినిమా.. ఒక రాత్రిలో సాగే కథనం, పరిమిత లొకేషన్లు మరియు నటుడిగా తన కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు రావడానికి సుదీప్ చూపిన ఆసక్తి కారణంగా చర్చల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు 'మార్క్' (Mark) సినిమాతో వారు మరింత పెద్ద కథను — ఎక్కువ పాత్రలు, లొకేషన్లు మరియు సంఘర్షణలతో — చూపించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే, సినిమా కొంతవరకు అలరించినప్పటికీ, అందులోని పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యాన్ని మాత్రం అందుకోలేకపోయింది.
తెలిసిన కథాంశం.. తక్కువ ఫలితం
పైకి చూస్తే, 'మార్క్' కథ అజయ్ మార్కండయ్య అనే కోపిష్టి పోలీస్ అధికారి చుట్టూ తిరుగుతుంది. డిపార్ట్మెంట్ నుండి బహిష్కరించబడిన అతను, నగరంలో వరుసగా జరుగుతున్న పిల్లల కిడ్నాప్లు శాంతిని భంగపరిచినప్పుడు రంగంలోకి దిగుతాడు. కథను మరింత రసవత్తరంగా మార్చడానికి.. అధికార దాహం ఉన్న రాజకీయనాయకుడు, ఒక నేరస్థుల కుటుంబం మరియు మాదకద్రవ్యాల సిండికేట్ను ఇందులో ప్రవేశపెట్టారు.
అయినప్పటికీ, ఈ విభిన్న కోణాలను ఒకే ఆసక్తికరమైన కథాంశంగా మలచడంలో సినిమా ఇబ్బంది పడింది. 'మ్యాక్స్' లాగే, ఈ కథ కూడా 24 గంటల కాలపరిమితిలో సాగుతుంది మరియు ఒక్క హీరోనే అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తాడు. కానీ ఇక్కడ వచ్చే మలుపులు పెద్దగా ఆశ్చర్యపరచవు, ద్రోహులు పెద్దగా ప్రభావం చూపరు మరియు ఎమోషన్స్ బలంగా పండలేదు. కొన్ని చిన్నపాటి ఉపకథలు ప్రేక్షకులకు కథలో భాగంగా కాకుండా, కేవలం అడ్డంకులుగా అనిపిస్తాయి.
సుదీప్.. ఊహించని లో-కీ అవతార్
ఈ సినిమాలో సుదీప్ ప్రదర్శించిన నిశ్శబ్ద నటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. తన పాత్రలో భాగంగా కొన్ని పదునైన డైలాగులు చెప్పడానికి మరియు క్లైమాక్స్ యాక్షన్ సీన్లలో మెరవడానికి అతనికి అవకాశం దక్కింది. అయితే, సాధారణంగా కమర్షియల్ హీరో నుండి ప్రేక్షకులు ఆశించే మాస్ అప్పీల్ ఈ పాత్రలో తక్కువగా ఉంది. అజయ్ మార్కండయ్య పాత్ర శక్తివంతంగా ఉన్నప్పటికీ, ఏ క్షణంలోనూ అది చాలా ఉత్సాహంగా (Vibrant) అనిపించదు.
సాంకేతిక బలాలు
'మార్క్' సినిమాకు ప్రధాన బలం దాని సాంకేతిక నైపుణ్యం. అజనీష్ లోక్నాథ్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ఒక రకమైన మూడ్ను మరియు వేగాన్ని జోడించింది, ఇది చిత్ర స్థాయిని పెంచడానికి సహాయపడింది.