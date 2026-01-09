  • Menu
Home  > సినిమా

Pawan Kalyan: అకిరా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడా? పవన్ కళ్యాణ్ సొంత బ్యానర్‌లో భారీ ప్రాజెక్ట్.. ఆ వీడియో వెనుక గుట్టు ఇదే!

Pawan Kalyan: అకిరా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడా? పవన్ కళ్యాణ్ సొంత బ్యానర్‌లో భారీ ప్రాజెక్ట్.. ఆ వీడియో వెనుక గుట్టు ఇదే!
x
Highlights

పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ నుంచి విడుదలైన ‘కరాటేక టు సమురై’ వీడియో వైరల్. అకిరా నందన్ ఎంట్రీ గురించిన ఊహాగానాలు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ నెక్స్ట్ మూవీ అప్‌డేట్స్.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, తన అభిరుచులకు అనుగుణంగా సినిమాలను ప్లాన్ చేయడంలో ఆయన స్టైలే వేరు. తాజాగా 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్' నుంచి విడుదలైన ఒక చిన్న వీడియో ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ వీడియోలో ఏముంది? అభిమానులు ఏమనుకుంటున్నారు? అసలు మేటర్ ఏంటంటే..

‘కరాటేక టు సమురై’.. ఏంటి దీని కథ?

పవన్ కళ్యాణ్ తన బ్యానర్ ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అందులో పవన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రదర్శిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. దానిపై "కరాటేక టు సమురై" (Karateka to Samurai) అనే టైటిల్ కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా "Get ready to witness something huge" అని క్యాప్షన్ ఇవ్వడంతో అభిమానుల్లో రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.

అకిరా హీరోగా సినిమా?

ఈ వీడియో చూసిన కొందరు ఫ్యాన్స్, పవన్ కళ్యాణ్ తన కుమారుడు అకిరా నందన్ను హీరోగా పరిచయం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని భావిస్తున్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్‌కు జపనీస్ దర్శకుడు అకిరా కురోసవా అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలిసిందే. ఆ ఇష్టంతోనే తన కొడుక్కు అకిరా అని పేరు పెట్టుకున్నారు.

ఇప్పుడు అదే ‘సమురై’ థీమ్‌తో అకిరాను తన సొంత బ్యానర్‌లోనే వెండితెరకు పరిచయం చేస్తారనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

‘ఓజీ’ సీక్వెల్ లేక మార్షల్ ఆర్ట్స్ సిరీస్?

మరికొందరు మాత్రం ఇది పవన్ నటిస్తున్న ‘OG’ (Only Gambler) చిత్రానికి సంబంధించిన అప్‌డేట్ అని, దానికి సీక్వెల్ లేదా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేపథ్యంలో ఏదైనా వెబ్ సిరీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారేమో అని యోచిస్తున్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ట్రాక్ రికార్డ్:

గతంలో ఈ బ్యానర్ పై ‘సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్’, నితిన్ హీరోగా ‘చల్ మోహనరంగ’ చిత్రాలు వచ్చాయి. అయితే అవి ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేదు. మరి ఈసారి పవన్ నేరుగా రంగంలోకి దిగి ఏకంగా తన వారసుడినే లాంచ్ చేస్తారా? లేక తానే హీరోగా సరికొత్త మార్షల్ ఆర్ట్స్ మూవీ చేస్తారా? అన్నది వేచి చూడాలి.

ప్రస్తుతం పవన్ చేతిలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’, ‘హరిహర వీరమల్లు’ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పూర్తికాకముందే సొంత బ్యానర్‌లో ఈ కొత్త అనౌన్స్‌మెంట్ రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick