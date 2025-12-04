IMDB Most Popular Actors 2025: రష్మిక మందన్నా దుమ్మురేపింది, అహాన్ పాండే & అనీత్ పడ్డా టాప్లో!
IMDB విడుదల చేసిన 2025 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ నటులు, దర్శకుల జాబితాలో రష్మిక మందన్నా, రుక్మిణి వసంత్, అహాన్ పాండేలు టాప్లో ఎలా నిలిచారో తెలుసుకోండి. సినిమాలు, బాక్సాఫీస్, క్రేజ్—all details inside!
2025లో భారత సినీ ప్రపంచాన్ని ఎవరు శాసించారు? ఏ నటులు, ఏ దర్శకులు ప్రేక్షకుల హృదయాలు దోచుకున్నారు? ప్రముఖ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ IMDB తాజాగా విడుదల చేసిన Most Popular Indian Actors & Directors 2025 లిస్ట్ ఇది అంతా చెబుతోంది.
ఈ ఏడాది సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న రష్మిక మందన్నా, రుక్మిణి వసంత్, కల్యాణి ప్రియదర్శన్లు టాప్-10లో స్థానం దక్కించుకుని మెరిశారు.
టాప్లో ‘సయారా’ జంట – అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా
మోహిత్ సూరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన రొమాంటిక్ డ్రామా ‘సయారా’ (Saiyaara) ఈ ఏడాదిలో అత్యధిక చర్చలకు దారితీసిన చిత్రంగా నిలిచింది.
ఈ సినిమాలో నటించిన అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా IMDB అత్యంత పాపులర్ నటుల లిస్ట్లో వరుసగా 1, 2 స్థానాలు దక్కించుకున్నారు.
ఒక్క సినిమా… కానీ భారీ క్రేజ్!
రూ. 45 కోట్లతో తీసిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹570 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్ సాధించడం విశేషం.
దర్శకుల లిస్ట్లో కూడా మోహిత్ సూరి నంబర్-1గా నిలిచారు. ఆయన తరువాత స్థానాలలో ఆర్యన్ ఖాన్ (The Bads of Bollywood), లోకేశ్ కనగరాజ్ (Coolie) ఉన్నారు.
2025 రష్మిక మందన్నా ది రూల్స్!
ఈ ఏడాది రష్మిక వర్క్లిస్ట్ చూస్తే ఇదొక విజయ నామ సంవత్సరం అని చెప్పాల్సిందే.
ఆమె నటించిన చిత్రాలు—
1. ఛావా
2. సికిందర్
3. థామా
4.కుబేర
5.గర్ల్ఫ్రెండ్
ఇవన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాలను నమోదు చేశాయి.
రుక్మిణి వసంత్, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ల మెరిసిన నటన
- రుక్మిణి వసంత్ – ‘Ace’, ‘Madaraasi’, ‘Kantara: Chapter 1’ లో రాణించి టాప్-10లో స్థానం దక్కించుకుంది.
- కల్యాణి ప్రియదర్శన్ – ‘Lokha: Chapter 1’ ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
IMDB Most Popular Actors 2025 – టాప్ 10 లిస్ట్
- అహాన్ పాండే – Saiyaara
- అనీత్ పడ్డా – Saiyaara
- ఆమిర్ ఖాన్ – Sitare Zameen Par
- ఇషాన్ ఖట్టర్ – Home Bound
- లక్ష్య – The Bads of Bollywood
- రష్మిక మందన్నా – Chhava, Sikandar, Thama, Kubera
- కల్యాణి ప్రియదర్శన్ – Lokha: Chapter 1
- త్రిప్తి డిమ్రి – Dhadak 2
- రుక్మిణి వసంత్ – Kantara: Chapter 1
- రిషబ్ శెట్టి – Kantara: Chapter 1
IMDB Most Popular Indian Directors 2025
- మోహిత్ సూరి – Saiyaara
- ఆర్యన్ ఖాన్ – The Bads of Bollywood
- లోకేశ్ కనగరాజ్ – Coolie
- అనురాగ్ కశ్యప్ – Nisaanchi, Bandar
- పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ – L2: Empuraan
- ఆర్.ఎస్. ప్రసన్న – Sitare Zameen Par
- అనురాగ్ బసు – Metro In Dino
- డొమినిక్ అరుణ్ – Lokha: Chapter 1
- లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ – Chhava
- నీరజ్ ఘేవాన్ – Home Bound