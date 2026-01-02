Heroic Performance: అగస్త్య నందు & సహచరుల యుద్ధ ప్రతిభ, ఎమోషన్తో నిండిన సినిమా
ఇక్వీస్ రివ్యూ: శ్రీరామ్ రాఘవన్ దర్శకత్వంలో అరుణ్ ఖేతర్పాల్ వీరగాథ. ధర్మేంద్ర, అగస్త్య నంద, జైదీప్ అహ్లావత్ నటనతో ఆకట్టుకున్న శక్తివంతమైన మరియు ఎమోషనల్ వార్ డ్రామా.
శ్రీరామ్ రాఘవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ఇక్వీస్' (Ikkis) చిత్రం 1971 భారత-పాక్ యుద్ధంలోని వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందించబడిన యుద్ధ చిత్రం. ఇందులో ధర్మేంద్ర, జైదీప్ అహ్లావత్ మరియు అగస్త్య నంద ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వీరు వరుసగా బ్రిగేడియర్ ఎం.ఎల్. ఖేతర్పాల్, నిస్సార్ అహ్మద్ మరియు సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ ఖేతర్పాల్ పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా కమర్షియల్ హంగుల కంటే వాస్తవికతకే ప్రాధాన్యతనిచ్చింది.
కథ విషయానికొస్తే, రిటైర్డ్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ బ్రిగేడియర్ ఎం.ఎల్. ఖేతర్పాల్ తన పాత స్నేహితులను కలవడానికి పాకిస్థాన్కు వెళతారు. అక్కడ మాజీ పాకిస్థానీ ఆర్మీ ఆఫీసర్ నిస్సార్ అహ్మద్ (జైదీప్ అహ్లావత్) ఆయనకు సహాయకుడిగా ఉంటారు. తన గతాన్ని గుర్తుచేసుకునే క్రమంలో, 1971 యుద్ధంలో తన 21వ ఏట వీరమరణం పొందిన తన కుమారుడు అరుణ్ ఖేతర్పాల్ (అగస్త్య నంద) పరాక్రమాన్ని సినిమా ఆవిష్కరిస్తుంది.
శిక్షణ నుండి యుద్ధ రంగం వరకు అరుణ్ ప్రయాణాన్ని, ఒత్తిడిలో అతను తీసుకునే నిర్ణయాలను, అతని ధైర్యాన్ని ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఒక తండ్రి పడే వ్యక్తిగత వేదనకు, యుద్ధ వాస్తవాలకు మధ్య సమతుల్యతను పాటిస్తూ సాగే ఈ కథలో అరుణ్ ఖేతర్పాల్ మరియు నిస్సార్ అహ్మద్ మధ్య ఉన్న అనుబంధం నెమ్మదిగా వెలుగులోకి వస్తుంది.
సినిమా మొదటి భాగం పాత్రల పరిచయం, ఆర్మీ శిక్షణ మరియు భావోద్వేగాలతో కాస్త నెమ్మదిగా సాగుతుంది. అక్కడక్కడ చిన్నపాటి ప్రేమకథ కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే, రెండో భాగంలో యుద్ధ సన్నివేశాలు మొదలైనప్పటి నుండి సినిమా వేగం పుంజుకుంటుంది. ట్యాంక్ యుద్ధాలు, సరిహద్దు చొరబాట్లు మరియు సైనికులు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను అత్యంత వాస్తవికంగా చిత్రీకరించారు. యుద్ధం వల్ల రెండు దేశాలకు కలిగే నష్టాన్ని కూడా ఇందులో చూపించారు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే, ధర్మేంద్ర తన పరిణతి చెందిన నటనతో సినిమాకు ప్రాణం పోశారు. జైదీప్ అహ్లావత్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. అగస్త్య నంద ఒక యువ సైనికుడిలోని ధైర్యాన్ని, సున్నితత్వాన్ని చక్కగా పండించారు. సాంకేతికంగా సినిమాటోగ్రఫీ, సౌండ్ డిజైన్ యుద్ధ సన్నివేశాలకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చాయి.
ముగింపు:
'ఇక్వీస్' వాణిజ్య హంగుల కంటే భావోద్వేగాలకు, ప్రామాణికతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చిన ఒక నికార్సైన యుద్ధ చిత్రం. మొదటి భాగం కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపించినప్పటికీ, ఉత్కంఠభరితమైన రెండో భాగం మరియు క్లైమాక్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. భారత సైనిక చరిత్రలోని ఒక గొప్ప అధ్యాయానికి ఈ సినిమా అద్భుతమైన నివాళి.