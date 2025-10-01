Idli Kottu Movie Review: ధనుష్ దర్శకత్వంలో ఎమోషనల్ డ్రామా
సినిమా రివ్యూ: ఇడ్లీ కొట్టు (Idli Kottu)
నటీనటులు: ధనుష్, నిత్యా మీనన్, షాలిని పాండే, సముద్రఖని, సత్యరాజ్, అరుణ్ విజయ్, రాజ్ కిరణ్.
దర్శకత్వం: ధనుష్
సంగీతం: జీవి ప్రకాష్ కుమార్
కథాంశం:
మురళి (ధనుష్) చిన్న పట్టణం నుండి వచ్చి బ్యాంకాక్లో ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తుంటాడు. అతని పనితీరు నచ్చి, కంపెనీ యజమాని విష్ణువర్ధన్ (సత్యరాజ్) తన కూతురు మీరా (షాలిని పాండే)తో పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయిస్తాడు. అయితే, మురళి అంటే విష్ణువర్ధన్ కొడుకు అశ్విన్ (అరుణ్ విజయ్)కు ఇష్టం ఉండదు.
మురళి తండ్రి శివ (రాజ్ కిరణ్) ఆకస్మిక మరణంతో సొంత ఊరికి తిరిగి వస్తాడు. అక్కడ తన తండ్రి ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునే **'ఇడ్లీ కొట్టు'**తో మురళికి ఒక బలమైన భావోద్వేగ బంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో, తండ్రి చెప్పిన మాటలు, ఆ కొట్టులో తన ఆత్మ ఉంటుందనే నమ్మకం మురళిని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఊరిలో ఉండే కళ్యాణి (నిత్యా మీనన్) మురళి తల్లిదండ్రులను సొంత కుటుంబంలా చూసుకుంటుంది. తండ్రి మరణం తర్వాత మురళి బ్యాంకాక్కు తిరిగి వెళ్లాడా, లేదా ఇడ్లీ కొట్టును ఏం చేశాడు అనేది మిగతా కథ.
విశ్లేషణ:
దర్శకుడిగా ధనుష్ మరోసారి ఒక సాధారణ కథను ఎంచుకుని, దానిని భావోద్వేగంతో తెరకెక్కించడానికి ప్రయత్నించారు. ముఖ్యంగా సినిమా మొదటి భాగం ఎమోషనల్గా సాగి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు కంటతడి పెట్టించేలా ఉన్నాయి. అయితే, కీలకమైన రెండవ భాగంలో కథ నెమ్మదిగా సాగుతూ, అహంకారంతో కూడిన డ్రామాగా మారిందనిపిస్తుంది. అరుణ్ విజయ్, సత్యరాజ్ పాత్రల మధ్య సన్నివేశాలు కథను నెమ్మదిగా చేశాయి. అయినప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల ధనుష్ దర్శకత్వం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉందనిపిస్తుంది.
బిజీ జీవితంలో పడి తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉన్న వారికి ఈ సినిమా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. సెకండాఫ్ నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ, క్లైమాక్స్ మాత్రం పర్వాలేదనిపిస్తుంది.
నటీనటుల పనితీరు:
నటుడిగా ధనుష్ మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. తండ్రి ఆశయం కోసం కష్టపడే కొడుకు పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. నిత్యా మీనన్ తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. సత్యరాజ్, షాలిని పాండే, అరుణ్ విజయ్ తమ పాత్రల్లో రాణించారు. రాజ్ కిరణ్ తన చిన్న పాత్రతోనే అద్భుతంగా నటించారు.
సాంకేతిక అంశాలు:
సంగీతం: జీవి ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.
సినిమాటోగ్రఫీ: సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది.
ఎడిటింగ్: ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు, కానీ సెకండాఫ్ను ఇంకాస్త వేగంగా కట్ చేసి ఉండాల్సింది.
దర్శకత్వం: దర్శకుడిగా ధనుష్ పర్వాలేదనిపించారు. రెండవ భాగంపై ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే సినిమా మరింత బాగుండేది.
ఇడ్లీ కొట్టు ఒక స్లో ఎమోషనల్ డ్రామా. ఇది ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి భావోద్వేగ అనుభూతిని ఇస్తుంది.