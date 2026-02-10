Allu Cinemas: బన్నీ కొత్త బిజినెస్ ధమాకా.. కోకాపేటలో 'అల్లు సినిమాస్' గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఎప్పుడు?.. ఫస్ట్ మూవీ ఏదంటే?
Allu Cinemas: అల్లు అర్జున్ కొత్త మల్టీప్లెక్స్ 'అల్లు సినిమాస్' ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ కోకాపేటలో వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీతో నిర్మించిన ఈ థియేటర్లో ప్రదర్శించబోయే మొదటి సినిమాలు ఇవే!
Allu Cinemas: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ కేవలం వెండితెరపైనే కాదు, వ్యాపార రంగంలోనూ తన 'పుష్ప' రేంజ్ జోరు చూపిస్తున్నారు. అమిర్పేటలోని ఏఏఏ మల్టీప్లెక్స్ సక్సెస్ తర్వాత, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతమైన కోకాపేటలో 'అల్లు సినిమాస్' పేరుతో సరికొత్త ప్రీమియం మల్టీప్లెక్స్ను నిర్మించారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రూపొందిన ఈ థియేటర్ త్వరలోనే ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికత
అతిపెద్ద స్క్రీన్: దేశంలోనే అతిపెద్దదిగా చెప్పబడుతున్న 75 అడుగుల వెడల్పు గల డాల్బీ స్క్రీన్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు.
టెక్నాలజీ: డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ సిస్టమ్తో పాటు, డాల్బీ విజన్ 3D ప్రొజెక్షన్ వంటి వండర్ ఫుల్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
స్క్రీన్స్: మొత్తం 4 స్క్రీన్లతో ఈ మల్టీప్లెక్స్ ప్రేక్షకులకు ఇంటర్నేషనల్ లెవల్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించనుంది.
తొలి సినిమాగా 'టాక్సిక్'.. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఎప్పుడు?
అల్లు సినిమాస్ను మార్చి 19న ఘనంగా ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ మల్టీప్లెక్స్లో ప్రదర్శించబోయే మొదటి సినిమాల విషయంలో బన్నీ టీమ్ ఒక క్రేజీ ప్లాన్ వేసింది.
♦ యశ్ నటించిన పాన్ ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic) మరియు 'ధురంధర్ 2' చిత్రాలను తొలిసారిగా ఇక్కడ ప్రదర్శించబోతున్నట్లు సమాచారం.
♦ ఈ రెండు భారీ సినిమాలతో థియేటర్ బ్రాండ్ను దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ చేయాలని భావిస్తున్నారు.
మహేష్ బాబు (AMB), విజయ్ దేవరకొండ (AVD) బాటలోనే అల్లు అర్జున్ కూడా ఏషియన్ గ్రూప్స్తో కలిసి ఈ మల్టీప్లెక్స్ రంగంలో దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో కూడా మరో భారీ మల్టీప్లెక్స్ నిర్మాణ పనులను బన్నీ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే.