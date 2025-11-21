  • Menu
ఓటీటీలో నవంబర్ 21 భారీ రిలీజ్‌లు: ఒక్కరోజే 21 సినిమాలు, 12 స్పెషల్ టైటిల్స్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్ రిలీజ్‌లు!

Highlights

నవంబర్ 21 ఓటీటీలో భారీ రిలీజ్‌ల దినం! ఒక్కరోజే 21 సినిమాలు, 12 స్పెషల్ టైటిల్స్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్ చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్‌కి సిద్ధం. ఏ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో ఏ సినిమా వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలలో నవంబర్ 21న రిలీజ్‌ల వర్షం కురిసింది.

ఒక్కరోజులోనే మొత్తం 21 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం 8 ప్రత్యేక టైటిల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో మరోసారి ఓటీటీ పండుగలా మారింది.

వివిధ ప్లాట్‌ఫాంలలో రిలీజ్ అయిన సినిమాలు, వాటి జానర్స్, డబ్బింగ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

JioCinema / Hotstar ఓటీటీ రిలీజ్‌లు

1. జిద్దీ ఇష్క్

తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్, డార్క్ కామెడీ, థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

2. ద డెత్ ఆఫ్ బన్నీ మున్రో

ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ సిరీస్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

3. రాంబో ఇన్ లవ్ – న్యూ ఎపిసోడ్స్

తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

Amazon Prime Video రిలీజ్‌లు

4. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3

తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్, స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

5. యానివర్సరీ

అమెరికన్ డిస్టోపియన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

Netflix ఓటీటీ రిలీజ్‌లు

6. బైసన్

తెలుగు, తమిళ స్పోర్ట్స్ సోషియో-పాలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా

నటులు: అనుపమ పరమేశ్వరన్, ధృవ్ విక్రమ్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

7. డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్

తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డాక్యుమెంటరీ

రిలీజ్: నవంబర్ 21

8. హోమ్‌బౌండ్

హిందీ విలేజ్ డ్రామా

రిలీజ్: నవంబర్ 21

9. ట్రైన్ డ్రీమ్స్

ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ డ్రామా

రిలీజ్: నవంబర్ 21

10. వన్ షాట్ విత్ ఎడ్ షీరన్

ఇంగ్లీష్ మ్యూజికల్ డ్రామా

రిలీజ్: నవంబర్ 21

11. సంగ్రే డెల్ టోరో

మెక్సికన్ డాక్యుమెంటరీ

రిలీజ్: నవంబర్ 21

ZEE5 రిలీజ్‌లు

12. ది బెంగాల్ ఫైల్స్

హిందీ హిస్టారికల్, పాలిటికల్ థ్రిల్లర్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

13. ఒండు సరళ ప్రేమ కథే

కన్నడ రొమాంటిక్ కామెడీ

రిలీజ్: నవంబర్ 21

SUN NXT రిలీజ్‌లు

14. కర్మణ్యే వాధికారస్తే

తెలుగు క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

15. ఉసిరు

కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్

రిలీజ్: నవంబర్ 21

ఇతర ప్లాట్‌ఫాంల రిలీజ్‌లు

16. రీలే

ఇంగ్లీష్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)

ప్లాట్‌ఫాం: Lionsgate Play

17. డీజిల్

తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్)

ప్లాట్‌ఫాం: Aha

18. షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్

మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా

ప్లాట్‌ఫాం: Manorama Max

19. ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2

అమెరికన్ యానిమేటెడ్ హీస్ట్ కామెడీ

ప్లాట్‌ఫాం: Peacock

20. ది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ 2

ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ

ప్లాట్‌ఫాం: Apple TV+

21. గుడ్ బాయ్

అమెరికన్ సూపర్‌నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్

ప్లాట్‌ఫాం: Shudder

నేటి స్పెషల్ విడుదలలు

ఈ 21 టైటిల్స్‌లో ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఎదురుచూసినవి:

ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3

  • బైసన్
  • కర్మణ్యే వాధికారస్తే
  • డీజిల్ (తెలుగు డబ్)
  • జిద్దీ ఇష్క్
  • బెంగాల్ ఫైల్స్
  • రాంబో ఇన్ లవ్ కొత్త ఎపిసోడ్స్
  • రీలే (తెలుగు డబ్)

ఇదిలా ఉంటే, జాన్వీ కపూర్ నటించిన హోమ్‌బౌండ్, హాలీవుడ్ హారర్ Good Boy, One Shot with Ed Sheeran కూడా మంచి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

