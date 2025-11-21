ఓటీటీలో నవంబర్ 21 భారీ రిలీజ్లు: ఒక్కరోజే 21 సినిమాలు, 12 స్పెషల్ టైటిల్స్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్ రిలీజ్లు!
నవంబర్ 21 ఓటీటీలో భారీ రిలీజ్ల దినం! ఒక్కరోజే 21 సినిమాలు, 12 స్పెషల్ టైటిల్స్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్ చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్కి సిద్ధం. ఏ ప్లాట్ఫార్మ్లో ఏ సినిమా వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫాంలలో నవంబర్ 21న రిలీజ్ల వర్షం కురిసింది.
ఒక్కరోజులోనే మొత్తం 21 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం 8 ప్రత్యేక టైటిల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో మరోసారి ఓటీటీ పండుగలా మారింది.
వివిధ ప్లాట్ఫాంలలో రిలీజ్ అయిన సినిమాలు, వాటి జానర్స్, డబ్బింగ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
JioCinema / Hotstar ఓటీటీ రిలీజ్లు
1. జిద్దీ ఇష్క్
తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్, డార్క్ కామెడీ, థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
2. ద డెత్ ఆఫ్ బన్నీ మున్రో
ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ సిరీస్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
3. రాంబో ఇన్ లవ్ – న్యూ ఎపిసోడ్స్
తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
Amazon Prime Video రిలీజ్లు
4. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3
తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్, స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
5. యానివర్సరీ
అమెరికన్ డిస్టోపియన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
Netflix ఓటీటీ రిలీజ్లు
6. బైసన్
తెలుగు, తమిళ స్పోర్ట్స్ సోషియో-పాలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా
నటులు: అనుపమ పరమేశ్వరన్, ధృవ్ విక్రమ్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
7. డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్
తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డాక్యుమెంటరీ
రిలీజ్: నవంబర్ 21
8. హోమ్బౌండ్
హిందీ విలేజ్ డ్రామా
రిలీజ్: నవంబర్ 21
9. ట్రైన్ డ్రీమ్స్
ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ డ్రామా
రిలీజ్: నవంబర్ 21
10. వన్ షాట్ విత్ ఎడ్ షీరన్
ఇంగ్లీష్ మ్యూజికల్ డ్రామా
రిలీజ్: నవంబర్ 21
11. సంగ్రే డెల్ టోరో
మెక్సికన్ డాక్యుమెంటరీ
రిలీజ్: నవంబర్ 21
ZEE5 రిలీజ్లు
12. ది బెంగాల్ ఫైల్స్
హిందీ హిస్టారికల్, పాలిటికల్ థ్రిల్లర్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
13. ఒండు సరళ ప్రేమ కథే
కన్నడ రొమాంటిక్ కామెడీ
రిలీజ్: నవంబర్ 21
SUN NXT రిలీజ్లు
14. కర్మణ్యే వాధికారస్తే
తెలుగు క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
15. ఉసిరు
కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
రిలీజ్: నవంబర్ 21
ఇతర ప్లాట్ఫాంల రిలీజ్లు
16. రీలే
ఇంగ్లీష్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
ప్లాట్ఫాం: Lionsgate Play
17. డీజిల్
తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్)
ప్లాట్ఫాం: Aha
18. షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్
మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా
ప్లాట్ఫాం: Manorama Max
19. ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2
అమెరికన్ యానిమేటెడ్ హీస్ట్ కామెడీ
ప్లాట్ఫాం: Peacock
20. ది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ 2
ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ
ప్లాట్ఫాం: Apple TV+
21. గుడ్ బాయ్
అమెరికన్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్
ప్లాట్ఫాం: Shudder
నేటి స్పెషల్ విడుదలలు
ఈ 21 టైటిల్స్లో ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఎదురుచూసినవి:
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3
- బైసన్
- కర్మణ్యే వాధికారస్తే
- డీజిల్ (తెలుగు డబ్)
- జిద్దీ ఇష్క్
- బెంగాల్ ఫైల్స్
- రాంబో ఇన్ లవ్ కొత్త ఎపిసోడ్స్
- రీలే (తెలుగు డబ్)
ఇదిలా ఉంటే, జాన్వీ కపూర్ నటించిన హోమ్బౌండ్, హాలీవుడ్ హారర్ Good Boy, One Shot with Ed Sheeran కూడా మంచి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.