వార్ 2 ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో హృతిక్ రోషన్ ప్రశంసల వర్షం, "తారక్ మీకు అన్న, నాకు తమ్ముడు"
War 2 ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో హృతిక్ రోషన్, Jr NTRపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. One Take Actor, Brother Bond, Biryani Promise – ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహం, అనుభవాలు.
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్, టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. ఆదివారం (ఆగస్టు 10) హైదరాబాద్లో జరిగిన "వార్ 2" ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో హృతిక్, తారక్ను "వన్ టేక్ ఫైనల్ టేక్ యాక్టర్" అని సంబోధిస్తూ, తన హృదయపూర్వక అభిమానం వ్యక్తం చేశాడు.
"తారక్ మీకు అన్న.. నాకు తమ్ముడు" – హృతిక్ రోషన్
ఈవెంట్ను ప్రారంభిస్తూ హృతిక్ రోషన్ తెలుగులో "అందరికీ నమస్కారం.. హైదరాబాద్.. ఎలా ఉన్నారు?" అని పలకరించాడు. అనంతరం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుతూ, "తారక్ మీకు అన్న, నాకు తమ్ముడు" అని మళ్లీ తెలుగులోనే అన్నాడు.
"వన్ టేక్ ఫైనల్ టేక్ యాక్టర్"
హృతిక్ మాట్లాడుతూ – "తారక్ తొలి షాట్లోనే 100 శాతం ఇస్తాడు, 99.99% కాదు. తన పనిపట్ల అతని అంకితభావం నన్ను ఎంతో ప్రేరేపించింది. ఆ పద్ధతిని నా తదుపరి సినిమాల్లో కూడా అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను" అని చెప్పాడు.
బిర్యానీ ప్రామిస్
ఎన్టీఆర్ చేసిన బిర్యానీ గురించి ప్రస్తావిస్తూ – "మనం మళ్లీ సినిమా చేసినా చేయకపోయినా, నీ చేతులతో చేసిన బిర్యానీ మాత్రం తింటూనే ఉంటాను. ఆ ప్రామిస్ ఇవ్వాల్సిందే" అని హృతిక్ అన్నాడు. దీనికి తారక్ కూడా "ప్రామిస్" అని సమాధానమిచ్చాడు.
హృతిక్ – గ్రేటెస్ట్ డ్యాన్సర్: ఎన్టీఆర్
తదుపరి తన వంతుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ – "హృతిక్ రోషన్ దేశంలోనే గ్రేటెస్ట్ డ్యాన్సర్. అతనితో కలిసి డ్యాన్స్ చేయడం నా అదృష్టం" అని చెప్పాడు. అలాగే, హృతిక్ మొదటి రోజే తనను ఆప్యాయంగా హత్తుకున్న సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నాడు.
ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ స్పష్టం చేస్తూ – "ఇది నేను హిందీ సినిమాలోకి వెళ్లడం కాదు, హృతిక్ సర్ తెలుగు సినిమాకి రావడం" అని చెప్పి అభిమానులను ఉత్సాహపరిచాడు.