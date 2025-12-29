  • Menu
Home  > సినిమా

Chiranjeevi Speaks: దాసరి నారాయణ రావు తో నా ఫ్లాప్ సినిమా ఎక్స్‌పీరియన్స్

Chiranjeevi Speaks: దాసరి నారాయణ రావు తో నా ఫ్లాప్ సినిమా ఎక్స్‌పీరియన్స్
x
Highlights

మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు దాసరి నారాయణరావు కాంబినేషన్‌లో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ‘లంకేశ్వరుడు’ సినిమా వచ్చింది. వారి మధ్య ఉన్న పరస్పర గౌరవం, ఆ సినిమా వెనుక ఉన్న తెలియని విషయాలు మరియు అది ఎందుకు పరాజయం పాలైందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అద్భుతమైన ప్రతిభతో, భారీ చిత్రాలతో ఎప్పటికీ ప్రేక్షకుల అభిమాన నటుడిగానే ఉంటారు. 1978లో తెరంగేట్రం చేసిన ఆయన, తన కెరీర్ మొదటి పదేళ్లలోనే 100 సినిమాల్లో నటించి తెలుగు సినిమా అన్ డిస్ప్యూటెడ్ కింగ్‌గా ఎదిగారు. అయితే, ఆయన ప్రయాణంలో మోహన్ బాబు, రాజశేఖర్ మరియు దాసరి నారాయణరావు వంటి ప్రముఖులతో కొన్ని విభేదాలు తలెత్తడం అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది.

చిరంజీవి గురించి మనసు విప్పిన దాసరి నారాయణరావు

ఒకానొక సందర్భంలో దాసరి నారాయణరావు గారు చిరంజీవితో తనకున్న అనుబంధం గురించి సూటిగా మాట్లాడారు. వారిద్దరి మధ్య వ్యక్తిగత గొడవలు కానీ, మనస్పర్థలు కానీ లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చిరంజీవి కాంగ్రెస్‌లో ఉన్న సమయంలో కేవలం రాజకీయ కారణాల వల్లే కొంత దూరం పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజకీయ విమర్శలు సహజమని, అవి తమ వ్యక్తిగత సంబంధాలకు అడ్డంకి కావని దాసరి నొక్కి చెప్పారు.

చిరంజీవి ఎదుగుదలలో తన పాత్రను కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. "ఆయన ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి నేను కూడా ఒక పరోక్ష కారణం. ఆయన మొదటి సినిమా నుండి పరిశ్రమలో అగ్రస్థానానికి చేరే వరకు నేను చాలా సందర్భాల్లో ఆయన్ని ప్రశంసించాను" అని దాసరి గారు తెలిపారు.

చిరంజీవి-దాసరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఏకైక చిత్రం: లంకేశ్వరుడు

పరస్పర గౌరవం ఉన్నప్పటికీ, చిరంజీవి మరియు దాసరి నారాయణరావుల కాంబినేషన్‌లో కేవలం ఒకే ఒక సినిమా రావడం విశేషం. అదే దర్శకరత్న దాసరి 100వ చిత్రమైన 'లంకేశ్వరుడు'. భారీ అంచనాలు మరియు భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. దాసరి గారి అద్భుతమైన కెరీర్‌లో ఇది ఒక చిన్న ఎదురుదెబ్బగా మిగిలిపోయింది.

చిరంజీవి ఎదుగుదలకు తాను పరోక్షంగా తోడ్పడి ఉండవచ్చు కానీ, నేరుగా కలిసి చేసిన ప్రయత్నం మాత్రం సక్సెస్ కాలేదని దాసరి అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ, టాలీవుడ్‌లో ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల స్థానం అద్వితీయం మరియు వారి మధ్య ఉన్న పరస్పర గౌరవం ఏళ్ల గడిచినా చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick