Homebound: ఆస్కార్ 2026 దిశగా ‘హోమ్బౌండ్’ మరో కీలక అడుగు.. షార్ట్లిస్ట్లో చోటు!
ఇషాన్ కట్టర్, విశాల్ జెత్వా, జాన్వీ కపూర్ నటించిన ‘హోమ్బౌండ్’ చిత్రం ఆస్కార్ 2026 బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ షార్ట్లిస్ట్లో నిలిచింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
Homebound: ఆస్కార్ బరిలో ‘హోమ్బౌండ్’ మరో అడుగు ముందుకు
ఇషాన్ కట్టర్, విశాల్ జెత్వా, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హోమ్బౌండ్ (Homebound)’ భారతీయ సినీ రంగానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఆస్కార్ 2026 – ‘ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్’ విభాగంలో భారత్ తరఫున అధికారిక ఎంట్రీగా ఎంపికైన ఈ సినిమా, తాజాగా మరో కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది.
అమెరికన్ అకాడమీ తాజాగా ప్రకటించిన షార్ట్లిస్ట్ జాబితాలో ‘హోమ్బౌండ్’ చోటు దక్కించుకుంది. ఇది భారతీయ సినిమాకు మరో గొప్ప ఘనతగా సినీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్లో చోటు
అకాడమీ ఈ ఏడాది 12 విభాగాల్లో పోటీ పడుతున్న చిత్రాల షార్ట్లిస్ట్ను విడుదల చేసింది.
1. ‘ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్’ విభాగంలో మొత్తం 15 చిత్రాలను షార్ట్లిస్ట్ చేశారు.
అందులో భారత్ నుంచి ఎంపికైన చిత్రంగా ‘హోమ్బౌండ్’ నిలిచింది.
ఈ 15 చిత్రాల్లోంచి తుది దశకు చేరే 5 చిత్రాల జాబితాను జనవరి 22న ప్రకటించనున్నారు.
2. వాటిలో ఒకటి మార్చి 15, 2026న జరగనున్న ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును సొంతం చేసుకోనుంది.
చిత్రబృందం ఆనందం – కరణ్ జోహార్ స్పందన
ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్లో చోటు దక్కడంతో ‘హోమ్బౌండ్’ చిత్రబృందం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.
నిర్మాత కరణ్ జోహార్ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా స్పందిస్తూ,
“ఈ ప్రయాణంలో మాకు మద్దతిచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు” అని పేర్కొన్నారు.
హోమ్బౌండ్ కథ ఏమిటంటే…
ఈ చిత్రం కథాంశం ఎంతో బలంగా, సమాజానికి సందేశం ఇచ్చేలా ఉంటుంది.
1. ఇద్దరు స్నేహితులు పోలీసులవ్వాలనే కలను సాధించేందుకు చేసే ప్రయత్నంలో,
2. కుల, మత వివక్షలకు వ్యతిరేకంగా వారు చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా ప్రధాన కథ.
ఈ చిత్రానికి నీరజ్ ఘైవాన్ దర్శకత్వం వహించారు.
అంతర్జాతీయ వేదికలపై హోమ్బౌండ్ విజయాలు
‘హోమ్బౌండ్’ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు అందుకుంది.
- 2025 కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు ఎంపికైన ఏకైక భారతీయ చిత్రం
- టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ‘ఇంటర్నేషనల్ పీపుల్స్ ఛాయిస్ అవార్డు – రెండో రన్నరప్’
ఈ విజయాలన్నీ ఇప్పుడు ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్తో మరింత ప్రత్యేకంగా మారాయి.
మొత్తానికి…
‘హోమ్బౌండ్’ ఆస్కార్ 2026 ప్రయాణం భారతీయ సినిమాకు మరో గర్వకారణం. తుది ఐదు చిత్రాల్లో చోటు దక్కుతుందా? ఆస్కార్ వేదికపై భారత్ జెండా ఎగరేస్తుందా? అనే ఉత్కంఠ ఇప్పుడు సినీప్రియులంతా ఎదురుచూస్తున్నారు.