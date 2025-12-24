  • Menu
Holiday OTT Picks: క్రిస్మస్ 2025 కోసం తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ & షోలు

క్రిస్మస్ 2025 OTT వాచ్‌లిస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్, JioHotstar, ZEE5, ETV Win లో స్ట్రీమింగ్‌లో ఉన్న టాప్ సినిమాలు మరియు సీరీస్‌లు. హాలిడే బింగే-వాచ్ కోసం యాక్షన్, డ్రామా, థ్రిల్లర్స్ మరియు రీజనల్ హిట్స్.

ఈ క్రిస్మస్ డే, 2025 డిసెంబర్ 25న, ఓటీటీ (OTT) ప్రాజెక్షన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అత్యంత విభిన్నమైన, వినోదభరితమైన సినిమాలు మరియు సీరీస్‌లను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు పూర్ణ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. యాక్షన్‌తో నిండిన బ్లాక్‌బస్టర్స్ నుండి భావోద్వేగ రీజనల్ డ్రామాలు, స్పైన్-చిల్లింగ్ థ్రిల్లర్స్ వరకు అన్ని రకాల విభిన్న కథలతో ఈవెంట్ భరితంగా ఉంటుంది. క్రిస్మస్ డే రిలీజ్‌లతోపాటు, వారాంతంలో మరిన్ని సినిమాలు మరియు సీరీస్‌లు విడుదలవుతాయి, అందువల్ల హోమ్ బింగే-వాచ్ కోసం ప్రేక్షకులకి విస్తృతమైన ఎంపికలు లభిస్తాయి. అంటే, ఈ క్రిస్మస్, ఒక రాత్రి సినిమా అనుభవం కాకుండా, ఇంట్లోనే ఆలోచనాత్మక, డీప్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మీద ప్రధానంగా ఉండనుంది.

ఈ క్రిస్మస్ వారంలో OTT రిలీజ్‌లు:

Nobody 2 – JioHotstar, 22 డిసెంబర్ విడుదల

బాబ్ ఓడెన్‌కిర్క్ హచు మాన్సెల్ పాత్రలో తిరిగి వస్తున్నాడు. మొదట కుటుంబ సాంత్వన భరితంగా ఉన్న సెలవు చరిత్ర, క్షణాల్లో కలవరంగా మారుతుంది. ప్లమ్మర్విల్లే పట్టణంలో ఒక బేధశీల శెరీఫ్, అనుమానాస్పద థీమ్ పార్క్ ఓనర్, మరియు రూత్‌లెస్ క్రైమ్ లార్డ్ షారోన్ స్టోన్ ద్వారా సృష్టించబడిన సవాళ్లు ప్రేక్షకులను మాగ్నెటిక్ అనుభవంలోకి తీసుకెళ్తాయి.

The Last Show – ETV Win, ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్‌లో

ETV Win యొక్క కథా సుధా యాంత్రిక భాగంగా, ఈ తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్రేమ మరియు మౌన చింతన అంశాలను మిడ్ చేస్తుంది. ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వంలో, చరణ్ లక్ష్మరాజు మరియు ధీరా పిసాటి నటనతో, భావోద్వేగాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి, వెనుకబడి కథా-పాత్రల స్టైల్‌తో ప్రేక్షకులకి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

Middle Class – ZEE5, 24 డిసెంబర్ రిలీజ్

తమిళ్ భాషా కామెడీ డ్రామా, మునీష్‌కాంత్ ప్రధాన పాత్రలో మధ్యతరగతి జీవితం లో హాస్యం, వ్యతిరేకతలను చూపిస్తుంది. నిజజీవిత కథాకథనంపై దృష్టి పెట్టి, సాధారణ మల్టీలాంగ్వేజ్ OTT రిలీజ్ స్ట్రాటజీని పాటించదు.

Andhra King Taluka – Netflix, 25 డిసెంబర్

రామ్ పొత్తినేని ప్రధాన పాత్రలో, మహేష్ బాబు దర్శకత్వంలో ఈ పాన్-ఇండియన్ రీజనల్ డ్రామా భారీ విజయం సాధిస్తోంది. ఉపేంద్ర, భాగ్యశ్రీ బోర్స్ వంటి ఇతర నటుల ప్రదర్శన కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. కుటుంబ ప్రేక్షకుల కోసం హాలిడే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు అనుకూలంగా ఉంది.

Sicily Express – Netflix, 22 డిసెంబర్

ఇటాలియన్ కామెడీ డ్యుయో ఫికర్రా & పికోనే తయారుచేసిన ఈ మినిసిరీస్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, సోషల్ సటైర్, ఫాంటసీ అంశాలను కలిపి, ఇద్దరు అదృష్టవంతులేని సిసిలియన్ల ద్వారా మిలాన్ నుండి వారి స్వంత ఊరికి ప్రయాణం చూపిస్తుంది.

Goodbye June – Netflix, 24 డిసెంబర్

కేట్ విన్‌స్లెట్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ డ్రామా. హెలెన్ మిర్రెన్, టోనీ కొలెట్, ఆండ్రియా రైస్‌బరోUGH మరియు మరిన్ని నటులు కుటుంబ జీవితంలోని ఉన్నత, లోతైన ఘట్టాలను కట్టడంలో నటిస్తారు.

Made in Korea – JioHotstar, 24 డిసెంబర్

1970లలో సెట్ అయిన ఈ దక్షిణ కొరియా టీవీ షో, హ్యూన్ బిన్ ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్‌గా సీక్రెట్ స్మగ్లింగ్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహించడం, జుంగ్ వూ-సంగ్ నిష్కలంకంగా ప్రాసిక్యూటర్ పాత్రలో, క్రైమ్, పాలిటిక్స్ మరియు చారిత్రక ఇన్ట్రిగ్‌తో స్టోరీని నడుపుతుంది.

Ronkini Bhavan – ZEE5, 25 డిసెంబర్

కొత్తగా పెళ్లి చేసిన మహిళ తన భర్త ప్రాచీన మాన్షన్‌లోని రహస్యాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించే బెంగాలీ సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్. హారర్ ఫ్యాన్స్ కోసం రూఢి, మిస్సింగ్ బ్రైడ్స్, భయంకర కథాంశాలతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ముగింపు

ఈ క్రిస్మస్, OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు వినోదం లో విభిన్నతను ప్రధానంగా తీసుకుని, ప్రపంచ హిట్స్, రీజనల్ కథలు, జానర్-డ్రివెన్ టైటిల్స్ మిక్స్ చేస్తున్నారు. యాక్షన్, రొమాన్స్, కామెడీ లేదా థ్రిల్లర్, ఏదైనా మీ ఇష్టం ఉంటే, హాలిడే సందర్భంగా ఇంట్లో సుఖంగా చూడటానికి సరిపడే ఆప్షన్ మీరు కనుగొంటారు.

