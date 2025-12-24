  • Menu
Home  > సినిమా

హీరో శివాజీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై క్లారిఫికేషన్, దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం

హీరో శివాజీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై క్లారిఫికేషన్, దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం
x

హీరో శివాజీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై క్లారిఫికేషన్, దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం

Highlights

సినిమా నటులు ఎవరికీ టార్గె్ట్ కాకూడదనే నా ఉద్ధేశం నా వ్యాఖ్యలతో నా కుటుంబసభ్యులు కూడా ఇబ్బందిపడ్డారు నేను మొదట క్షమాపణ చెప్పింది నా భార్యకే నే మాట్లాడింది తప్పే.. క్షమించండి నేను ఎలాంటి దురుద్దేశంతో వ్యాఖ్యలు చేయలేదు- శివాజి

సినీ నటుడు శివాజీ తన మాజీ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ, తన ఉద్దేశం ఏ దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. హీరోయిన్‌ల డ్రెస్సింగ్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎవరికీ టార్గెట్ చేయడానికి కాదని, కేవలం సంస్కృతి గురించి చెప్పాలనే బాధ్యతతో మాత్రమే మాట్లాడినట్టు తెలిపారు.

తన 30 ఏళ్ల కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ హద్దులు దాటినట్లు జరగలేదు అని శివాజీ పేర్కొన్నారు. స్టేజీపై మాట్లాడిన సమయంలో కొన్ని అసభ్య పదాలు ఉపయోగించారంటే, దానికి క్షమాపణలు తెలిపారు. “మాటలు తప్పే, క్షమించండి” అని చెప్పిన శివాజీ, తన వ్యాఖ్యల వల్ల తన కుటుంబసభ్యులు కూడా ఇబ్బందిపడ్డారని చెప్పారు.

తన వ్యాఖ్యలను ఇతరులు ఇష్టమొచ్చినట్టు విశ్లేషించడం బాధ కలిగించిందని, నిజంగా తన ఉద్దేశం హానికరంగా లేకపోయిందని చెప్పారు. గతంలో కొందరు హీరోయిన్‌లు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశానని, సినిమా నటులు ఎవరికీ టార్గెట్ చేయలేదని హిరో శివాజీ మరొకసారి స్పష్టం చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick