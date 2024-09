Hero Nithiin: తండ్రైన హీరో నితిన్.. సోషల్ మీడియా వేదికగా హార్ట్ టచింగ్ పోస్ట్..!

Hero Nithiin: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నితిన్ భార్య షాలిని ఈ రోజు పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మ నిచ్చారు. ఈ సంతోష సమయాన్ని నితిన్ దంపతులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. Welcoming the NEW STAR of our family అనే క్యాప్షన్‌‌ను ఫోటోకు ఇచ్చారు. వీరి ఇరువురికి హైదరాబాద్‌లోని ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో 2020 జులై 26న వివాహం జరిగింది. నితిని భార్య షాలిని నాగర్‌కర్నూల్‌కు చెందిన డాక్టర్ దంపతులు సంపత్ కుమార్, నూర్జహాన్‌ల కూతురు.

ఈ సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు అయిన నితిన్, షాలిని దంపతులకు పలువురు ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదకగా శుభాకంక్షాలు తెలియజేస్తున్నారు. హీరోల్లో నితిన్ సన్నిహితుడైన మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ సహా స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, శ్రియ శరణ్, దర్శకులు వెంకీ కుడుముల, వెంకీ అట్లూరి తదితరులు విషెస్ చెప్పారు.

నితిన్ జయం సినిమాతో తెలుగు సనీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో నితిన్ నటించిన సినిమాలన్నీ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్స్‌తో సూపర్ హిట్‌గా నిలిచాయి. సినీ కెరీర్ ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూసిన హీరో నితిన్.. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో సై అనే సినిమా చేసి ఓ ట్రెండ్‌ను సెట్ చేశాడు. ఈ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందించింది. తర్వాత వరుస ఫ్లాప్స్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇష్క్ సినిమాతో కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. తిరిగి సక్సెస్ ట్రాక్ లోకి వచ్చాడు.