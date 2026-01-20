  • Menu
HC on Ticket ధరల పెంపుపై హైకోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఇకపై 90 రోజుల ముందే చెప్పాల్సిందే! మనా శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ వివాదంలో హోం శాఖకు నోటీసులు
Highlights

తెలంగాణ హైకోర్టు సినిమా టికెట్ల ధరలపై కీలక తీర్పునిచ్చింది. మనా శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా టికెట్ల పెంపుపై హోం శాఖకు నోటీసులు ఇస్తూ.. ఇకపై 90 రోజుల ముందే జీవో రావాలని ఆదేశించింది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు వ్యవహారం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో టికెట్ రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇటీవల సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా 'మనా శంకర వరప్రసాద్ గారు' (MSVPG) టికెట్ ధరల పెంపుపై కోర్టు కోర్టు ధిక్కారణ నోటీసులు జారీ చేయడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

హోం శాఖ కార్యదర్శికి కోర్టు ధిక్కారణ నోటీసులు

చిరంజీవి నటించిన 'మనా శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమా టికెట్ ధరలను పెంచుతూ ప్రభుత్వం జీవో (GO) జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ పెంపును సవాల్ చేస్తూ అడ్వకేట్ విజయ్ గోపాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో హోం శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు సివి ఆనంద్‌కు కోర్టు ధిక్కారణ నోటీసులు జారీ చేసింది. ధరల పెంపు విషయంలో కోర్టుకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదని పిటిషనర్ వాదించారు.

హైకోర్టు కొత్త నిబంధన: 90 రోజుల ముందే నిర్ణయం!

సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపుపై హైకోర్టు ఇప్పుడు ఒక కఠినమైన నిబంధనను తెరపైకి తెచ్చింది. ఇకపై ఏదైనా సినిమా టికెట్ ధరలు పెంచాలనుకుంటే.. ఆ సినిమా విడుదల కావడానికి కనీసం 90 రోజుల ముందే దానికి సంబంధించిన జీవోను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.

చివరి నిమిషంలో కుదరదు: సినిమా రిలీజ్ ముందు రోజు లేదా వారం ముందు హడావిడిగా టికెట్ రేట్లు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది.

ముందస్తు ప్రణాళిక: పారదర్శకత కోసం మూడు నెలల ముందే ధరల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోర్టు పేర్కొంది.

రాజాసాబ్, మనా శంకర వరప్రసాద్ సినిమాలపై ప్రభావం

ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన 'రాజాసాబ్' మరియు 'మనా శంకర వరప్రసాద్' సినిమాల టికెట్ ధరలు పెరగడంపై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. మరోవైపు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కూడా తన ప్రమేయం లేకుండా ధరలు ఎలా పెంచుతారని గతంలోనే అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు హైకోర్టు జోక్యంతో భవిష్యత్తులో రాబోయే పెద్ద సినిమాల టికెట్ రేట్ల పెంపు మరింత కష్టతరంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ముగింపు:

హైకోర్టు విధించిన ఈ '90 రోజుల రూల్' నిర్మాతలకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారనుంది. అసలు సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో, రిలీజ్ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మూడు నెలల ముందే టికెట్ ధరల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం అసాధ్యమనే అభిప్రాయం పరిశ్రమ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

