HHVM OTT: ఓటీటీలోకి రాబోతున్న హరిహర వీరమల్లు – ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
సినీ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ (Pawan Kalyan) గత కొన్నేళ్లుగా సినిమాలకంటే రాజకీయాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. జనసేన పార్టీ (Janasena Party) స్థాపించిన తర్వాత సినిమాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రిగా (Deputy CM) ఉన్న ఆయన, కొత్త సినిమాలను ప్రకటించకపోయినా, ఇప్పటికే కమిట్ అయిన ప్రాజెక్టులను మాత్రం పూర్తి చేశారు. ఆ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన హరిహర వీరమల్లు (Harihara Veeramallu) సినిమా జూలై 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. జ్యోతికృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ఏ.యం. రత్నం నిర్మించారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదలైన ఈ సినిమా, భారీ అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు.
ఓటీటీలోకి వేగంగా ప్రవేశం
థియేటర్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయిన హరిహర వీరమల్లు ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) సొంతం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 22న ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. థియేటర్లో విడుదలైన కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఓటీటీలోకి వస్తుండడం విశేషం. ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా, త్వరలోనే అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది.
పవన్ కళ్యాణ్ – సినిమాలు & రాజకీయాలు
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం రాజకీయ కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన నటించిన మరికొన్ని సినిమాలు రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఓజీ (OG) సినిమా సెప్టెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్కు సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణ లభించింది. అలాగే హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఆయన నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కూడా పూర్తి అయి, వచ్చే ఏడాది విడుదల కాబోతుంది. ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్టులపై గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా, పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తిస్థాయిలో రాజకీయాలకే సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, హరిహర వీరమల్లు థియేటర్ల తర్వాత త్వరలోనే ఓటీటీలో ప్రేక్షకులను అలరించబోతుంది.