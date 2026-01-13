  • Menu
Guruvayoor Ambalanadayil OTT Release: భార్య మాజీ ప్రియుడికి.. సొంత చెల్లెలిని ఇచ్చి పెళ్లి! ఈ కామెడీ డ్రామా మిస్ అవ్వకండి..

బావ భార్య.. తన మాజీ ప్రియురాలు అని తెలిస్తే ఆ పెళ్లి కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి? పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, బాసిల్ జోసెఫ్ నటించిన సూపర్ హిట్ కామెడీ సినిమా 'గురువాయూర్ అంబలనాడయిల్' ఇప్పుడు తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుండి వచ్చే వెరైటీ కథలకు తెలుగులో కూడా మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. గతేడాది కేరళ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన కామెడీ మూవీ 'గురువాయూర్ అంబలనాడయిల్' (Guruvayoor Ambalanadayil) ఇప్పుడు తెలుగులోనూ ఓటీటీలో సందడి చేస్తోంది.

స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, బాసిల్ జోసెఫ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు విపిన్ దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. సుమారు 90 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం జియో హాట్‌స్టార్ (Jio Hotstar) లో తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, హిందీ మరియు కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

కథేంటంటే? (క్లుప్తంగా..)

విను రామచంద్రన్ (బాసిల్ జోసెఫ్) దుబాయ్‌లో పనిచేస్తుంటాడు. ఐదేళ్ల క్రితం తన ప్రియురాలు పార్వతితో బ్రేకప్ అయిన బాధ నుంచి అతను ఇంకా కోలుకోలేడు. ఈ క్రమంలో కేరళలోని అంజలి (అనస్వర రాజన్)తో అతనికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుంది.

అంజలి అన్నయ్య ఆనందన్ (పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్) జంషెడ్‌పూర్‌లో ఉంటాడు. కాబోయే బావ వినుతో ఫోన్లో మంచి స్నేహం పెంచుకుంటాడు ఆనందన్. తన చెల్లెలిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న వినుకు, తన పాత ప్రియురాలిని మర్చిపోమని ధైర్యం చెబుతుంటాడు. మరోవైపు ఆనందన్ కూడా తన భార్యతో గొడవపడి విడిపోతాడు. విను ఇచ్చిన సలహాతో ఆనందన్ తన భార్యతో మళ్లీ కలుస్తాడు.

అసలైన ట్విస్ట్ ఇక్కడే మొదలవుతుంది: విను గతంలో ప్రాణంగా ప్రేమించిన పార్వతి (నిఖిల విమల్).. మరెవరో కాదు, స్వయంగా ఆనందన్ భార్యే! తన బావగారి భార్యే తన మాజీ ప్రియురాలని తెలిసి విను షాక్‌కు గురవుతాడు. ఈ విషయం ఆనందన్‌కు తెలిస్తే పెళ్లి క్యాన్సిల్ అవ్వడమే కాదు, పెద్ద గొడవ జరుగుతుందని విను భయపడతాడు. గురువాయూర్ దేవాలయంలో జరగాల్సిన ఈ పెళ్లిని ఆపడానికి విను పడే పాట్లు, అతన్ని ఎలాగైనా పెళ్లి పీటల మీద కూర్చోబెట్టాలని ఆనందన్ చేసే ప్రయత్నాలు సినిమాను హిలేరియస్‌గా మార్చేస్తాయి.

చివరికి ఆనందన్‌కు నిజం తెలిసిందా? విను-అంజలిల పెళ్లి జరిగిందా? అన్నది తెలియాలంటే మీరు ఈ సినిమా చూడాల్సిందే!

