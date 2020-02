ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక : లాస్ఏంజిల్స్ డాల్బీ థియేటర్‌లో తళుక్కుమన్న తారలు

Highlights 92వ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక గ్రాండ్‌గా జరుగుతోంది. కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ఏంజిల్స్ డాల్బీ థియేటర్ ‌లో హాలీవుడ్...

92వ ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక గ్రాండ్‌గా జరుగుతోంది. కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ఏంజిల్స్ డాల్బీ థియేటర్ ‌లో హాలీవుడ్ తారలు తళుక్కుమన్నారు. వివిధ కేటగిరిల్లో ఆస్కార్ అవార్డులు అందిస్తున్నారు. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఇన్ హాలీవుడ్ మూవీకి రెండు అవార్డులు దక్కాయి. వన్స్ అపాన్ ఈ టైం ఇన్ హాలీవుడ్ మూవీకి బ్రాడ్ పిట్ యాక్టర్ ఇన్ సపోర్టింగ్ రోల్‌ కేటగిరిలో ఆస్కార్ అందుకున్నాడు. ఈ సినిమాకే బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ కేటగిరిలో కూడా అవార్డు వచ్చింది. వ్రైటింగ్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే విభాగంలో పారాసైట్ మూవీకి, వ్రైటింగ్ అడాప్టెట్ స్ర్కీన్ ప్లే లో విభాగంలో జోజో రాబిట్ సినిమాకు ఆస్కార్ వచ్చింది. బెస్ట్ యానిమేటెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ గా హెయిర్ లవ్ ఆస్కార్ అందుకుంది. బెస్ట్ యానిమేటడ్ ఫిల్మ్ గా టాయ్ స్టోరీ-4 నిలిచింది. ఇక 1917 మూవీ కూడా రెండు అవార్డులు దక్కించుకుంది. సౌండ్ మిక్సింగ్, సినిమాటోగ్రఫీ విభాగాల్లో ఆస్కార్ వచ్చింది. ఫోర్డ్‌ వర్సెస్‌ ఫెరారీ మూవీ సైతం 2 అవార్డులు దక్కించుకుంది. ఉత్తమ ఫిల్మ్‌ ఎడిటింగ్, ఉత్తమ సౌండ్‌ ఎడిటింగ్ విభాగాల్లో ఫోర్డ్‌ వర్సెస్‌ ఫెరారీ మూవీకి అవార్డులు వచ్చాయి.