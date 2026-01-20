Gaddar Film Awards 2025.. 17 కేటగిరీల్లో పురస్కారాలు! అప్లై చేయడానికి పూర్తి వివరాలు ఇవే..
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 17 కేటగిరీల్లో అవార్డులు అందించనున్నారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ మరియు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
తెలంగాణ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రతిభను చాటుకున్న కళాకారులను గౌరవించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. గతంలో ఉన్న నంది అవార్డుల స్థానంలో ప్రజా యుద్ధనౌక గద్దర్ పేరుతో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్' 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. గతేడాది అత్యంత వైభవంగా జరిగిన ఈ అవార్డుల వేడుకను, ఈసారి మరింత ఘనంగా నిర్వహించాలని తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (FDC) నిర్ణయించింది.
అవార్డుల ప్రకటన - కీలక నిబంధనలు
2025 సంవత్సరానికి గానూ ప్రకటించే ఈ అవార్డుల కోసం ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తాజాగా జీవో విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం:
అర్హత: జనవరి 1, 2025 నుండి డిసెంబర్ 31, 2025 మధ్య కాలంలో సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలైన సినిమాలు మాత్రమే ఈ అవార్డులకు అర్హమైనవి.
దరఖాస్తు గడువు: రేపటి నుండి అంటే జనవరి 21 నుండి జనవరి 31 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
17 కేటగిరీల్లో పురస్కారాలు - కొత్తగా మరెన్నో!
ఈసారి మొత్తం 17 కేటగిరీల్లో గద్దర్ అవార్డులను అందించనున్నారు. వ్యక్తిగత ప్రతిభతో పాటు సాంకేతిక నిపుణులకు కూడా గుర్తింపు లభించనుంది.
కొత్త అవార్డులు: ఈ ఏడాది 'బెస్ట్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్' (ఉత్తమ సందేశాత్మక చిత్రం) తో పాటు, ప్రతిష్టాత్మకమైన **'డాక్టర్ సి. నారాయణరెడ్డి అవార్డు'**ను కూడా కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు.
వ్యక్తిగత విభాగాలు: ఉత్తమ నటుడు, నటి, దర్శకుడు మరియు ఇతర విభాగాల్లో కూడా అవార్డులు ప్రకటించనున్నారు.
గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. సందడే సందడి!
గతేడాది ప్రభుత్వం ఈ అవార్డుల వేడుకను ఎంత ఘనంగా నిర్వహించిందో అందరికీ తెలిసిందే. నంది అవార్డులు నిలిచిపోయిన తరుణంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'గద్దర్' పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పునరుద్ధరించడంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత ఏడాది విడుదలై ఘనవిజయం సాధించిన చిత్రాల్లో ఏవి ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలను గెలుచుకుంటాయో అని ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి మొదలైంది.