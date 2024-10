OTT: బడ్జెట్ రూ. 80 కోట్లు.. కలెక్షన్స్ రూ. 686 కోట్లు.. ఓటీటీల్లో తప్పక చూడాల్సి సినిమాలు ఇవే.. మిస్సయితే బాధ పడతారంతే

What to Watch on Zee5: ఓటీటీల్లో ఎన్నో సినిమాలు వీక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఎన్నో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జీ5లో టాప్ 10 సినిమాలను తీసుకువచ్చాం. వీటిని తప్పక చూడాల్సిందే. గతేడాది నుంచి నెంబర్ వన్‌గా నిలిచిన సినిమా ఒకటి కూడా ఇందులో ఉంది. 2023లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. గతేడాది రూ.700 కోట్ల బిజినెస్ చేసి దూసుకెళ్లిన ఈ సినిమా ఈ లిస్ట్‌లో నంబర్‌వన్‌గా నిలిచింది. ZEE5 టాప్ 10 సినిమాల జాబితాను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



Zee5 అధికారిక వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, అమీషా పటేల్, సన్నీ డియోల్, ఉత్కర్ష్ కనిపించిన గదర్ 2 మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2023లో ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. sacnilk ప్రకారం, దీని బడ్జెట్ రూ. 80 కోట్లు అయితే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 686 కోట్లు, భారతదేశంలో రూ. 620 కోట్లు వసూలు చేయడం ద్వారా బ్లాక్ బస్టర్ టైటిల్‌ను సంపాదించింది. ఆ తర్వాత ఇది Zee5 లో విడుదలైంది. అప్పటి నుంచి ఇది నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది.

రెండో స్థానంలో 2023లో విడుదలైన నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ బోన్ ఉంది. అక్షత్ అజయ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన క్రైమ్ డ్రామా చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో నవాజ్‌తో పాటు అనురాగ్ కశ్యప్, ఇలా అరుణ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇందులో నవాజ్ ద్విపాత్రాభినయం చేశాడు. సినిమా కథ, నటన కారణంగా, ఇది ఇప్పటికీ OTTలో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఆ సంవత్సరం తర్వాత కూడా ఇది రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.

మూడవ స్థానంలో 'సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కఫీ హై' ఉంది. ఇది కూడా 2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సినిమా. ఇది ఇప్పటికీ జనాలను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇది మూడవ స్థానంలో నిలిచిపోయింది. మే 13, 2023న విడుదలైన ఈ చిత్రంలో మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. దీనికి అపూర్వ సింగ్ కర్కి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ కథ బాగుండడమే కాకుండా యదార్థ సంఘటనల నుంచి ప్రేరణ పొందిందని అంటున్నారు.

DD రిటర్న్స్ అనేది 2023లో విడుదలైన తమిళ-భాష కామెడీ హారర్ చిత్రం. ఈ సినిమాను నూతన దర్శకుడు ఎస్. ప్రేమ్ ఆనంద్ తీశారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధించడమే కాకుండా ఇప్పుడు OTTలో కూడా దీన్ని ఇష్టపడుతున్నారు.

సల్మాన్ ఖాన్, పూజా హెగ్డే నటించిన కిసీ కా భాయ్ కిసీ కి జాన్ సినిమా కూడా జనాలను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో చాలా మంది తారలు కూడా కనిపించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆడకపోయినా, ఇప్పుడు OTTలో 5వ స్థానంలో ఉంది.

హాస్టల్ హుడుగారు బేకగిద్దరే G5లో ఆరో స్థానంలో ఉన్నారు. రక్షిత్ శెట్టి రూపొందించిన కన్నడ బ్లాక్ కామెడీ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రానికి నితిన్ కృష్ణమూర్తి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మీకు సౌత్ సినిమాలు నచ్చితే ఒక్కసారి చూడొచ్చు.

బయోపిక్‌లు చూడటం అంటే ఇష్టమైతే, తన వంటకాల ద్వారా ఫేమస్ అయిన తర్ల దలాల్‌పై తీసిన సినిమాని చూడవచ్చు. హుమా ఖురేషి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం OTTలో 7వ స్థానంలో ఉంది.

రాధికా ఆప్టే నటించిన మిసెస్ అండర్ కవర్ చిత్రం 8వ స్థానంలో ఉంది. గృహిణిగా కనిపించే రాధిక ఇక్కడ ఏజెంట్‌గా మారిపోతుంది. సినిమా నవ్వించడంతోపాటు మెప్పిస్తుంది.

9వ స్థానంలో కాథర్ బాషా ఆంద్ర ముత్తురామలింగం అనే తమిళ భాషా యాక్షన్ డ్రామా ఉంది. దీనికి ఎం. ముత్తయ్య దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియో ఆయుష్మాన్ ఖురానా డ్రీమ్‌గర్ల్ 10వ స్థానంలో ఉంది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అయినప్పటికీ OTTలో ఇప్పటికీ చాలా నచ్చింది. మీరు ఈ కామెడీ చిత్రాన్ని ZEE5లో చూడవచ్చు.