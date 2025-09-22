OG Movie : ఓజీ ఈవెంట్ ను అట్టర్ ప్లాప్ చేసిన వరుణుడు.. తీవ్ర నిరాశలో పవర్ ఫ్యాన్స్
OG Movie : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఓజీ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం గందరగోళంగా మారింది. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జరగాల్సిన ఈవెంట్ ఆలస్యం కావడంతో పాటు, వర్షం వల్ల అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. అంతేకాకుండా, అసంపూర్తిగా ఉన్న ట్రైలర్ను విడుదల చేయడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రూపొందుతున్న ఓజీ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ సెప్టెంబర్ 21న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ విడుదల ఆలస్యం కావడంతో హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో ట్రైలర్ను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ కార్యక్రమం భారీ అంచనాల మధ్య ప్రారంభమైనప్పటికీ, అది అభిమానులకు నిరాశనే మిగిల్చింది.
సాయంత్రం 4 గంటలకు మొదలుకావాల్సిన ఈవెంట్ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. థమన్ కన్సార్ట్ తో మొదలవ్వాల్సిన కార్యక్రమానికి వేలాదిగా అభిమానులు హాజరయ్యారు. ముఖ్య అతిథిగా రావాల్సిన నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ఈవెంట్కు వచ్చినా వేదికపైకి రాలేదు. వేదికపైకి పవన్ కళ్యాణ్ నల్ల దుస్తులు ధరించి, జపనీస్ ఆయుధం కటానా పట్టుకుని స్టైలిష్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే, ఆ సమయంలో వర్షం మొదలైంది. దీంతో వేదికపై గొడుగులు కనిపించాయి, ఇది మొత్తం కార్యక్రమాన్ని గందరగోళంలోకి నెట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులను ఉద్దేశించి జపనీస్ డైలాగ్లు చెప్పి, సినిమా గురించి మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ట్రైలర్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. అయితే, ట్రైలర్ ఇంకా పూర్తిగా సిద్ధం కాలేదని తెలిసింది. అయినప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ ఒత్తిడి చేయడంతో దర్శకుడు సుజిత్, అసంపూర్తిగా ఉన్న ట్రైలర్ను ప్రదర్శించారు. ట్రైలర్ ప్రదర్శన తర్వాత లైవ్ స్ట్రీమింగ్ నిలిచిపోయింది. దీంతో యూట్యూబ్లో ట్రైలర్ విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. వేదికపై ఒక్కసారి ప్రదర్శించిన తర్వాత కూడా ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో విడుదల కాలేదు. ఇది అభిమానులలో తీవ్ర నిరాశను, కోపాన్ని రేకెత్తించింది.