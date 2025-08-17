  • Menu
Home  > సినిమా

F1 OTT: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధమైన క్రేజీ రేసింగ్ మూవీ F1 – ఎప్పుడు, ఎక్కడ?

F1 OTT: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధమైన క్రేజీ రేసింగ్ మూవీ F1 – ఎప్పుడు, ఎక్కడ?
x

F1 OTT: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధమైన క్రేజీ రేసింగ్ మూవీ F1 – ఎప్పుడు, ఎక్కడ?

Highlights

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు పెరుగుతున్న హవా నేపథ్యంలో, భాషకు పరిమితం కాకుండా ప్రేక్షకులు అన్ని రకాల సినిమాలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. సైన్స్ ఫిక్షన్,...

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు పెరుగుతున్న హవా నేపథ్యంలో, భాషకు పరిమితం కాకుండా ప్రేక్షకులు అన్ని రకాల సినిమాలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. సైన్స్ ఫిక్షన్, హార్రర్, రొమాంటిక్, థ్రిల్లర్ వంటి జానర్ల సినిమాలు ఎక్కువగా హిట్టవుతున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమాలపై కూడా ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, తాజాగా ఒక హాలీవుడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమవుతోంది.

ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సమాచారం:

అమెజాన్ ప్రైమ్ మరియు ఆపిల్ ప్లస్ టీవీలో ఈ చిత్రం ఆగస్టు 22 నుండి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ నటుడు బ్రాడ్ పిట్ నటించిన ఈ సినిమా, ఫార్ములా వన్ రేసింగ్ నేపథ్యంలో సాగుతుంది.

సినిమా స్టోరీ:

బ్రాడ్ పిట్ నటించిన క్యారెక్టర్, ఫార్ములా వన్ రేసింగ్‌లో కెరీర్‌ను ముగించి వాన్ డ్రైవర్‌గా జీవిస్తోంది. కానీ APXGP టీమ్‌లో రేసర్‌గా అవకాశాన్ని పొందుతాడు. రేసింగ్ నుండి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఎదురైన సవాళ్లు, జట్టులోని యువకుడు జోషువా పియర్స్‌తో జరిగిన సంఘర్షణలు కథలో చూపించబడ్డాయి. బ్రాడ్ పిట్ తిరిగి ఫార్ములా వన్ ట్రాక్ పైకి రాగానే ఎదురైన సవాళ్లు, అనుభవాలు సినిమాను ఆసక్తికరంగా తీర్చిదిద్దాయి.

ముగింపు:

థియేటర్లలో already హిట్ అయిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా, ఓటీటీలో కూడా ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన పొందుతుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick