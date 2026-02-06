Euphoria Movie Review: ‘యుఫోరియా’ మూవీ రివ్యూ: గుణశేఖర్ కొత్త సినిమా ఎలా ఉందంటే..?
Euphoria Movie Review: దర్శకుడు గుణశేఖర్ అంటేనే ఒకప్పుడు భారీ సెట్లు, అద్భుతమైన విజువల్స్ గుర్తుకు వచ్చేవి. కానీ, ఈసారి ఆయన పంథా మార్చారు. సమాజంలో జరుగుతున్న దారుణాలను, ముఖ్యంగా యువత డ్రగ్స్ మత్తులో చేస్తున్న తప్పులను కళ్లకు కట్టే ప్రయత్నమే ఈ ‘యుఫోరియా’. యదార్థ సంఘటనల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇచ్చింది? గుణశేఖర్ మళ్లీ ఫామ్లోకి వచ్చారా? రివ్యూలోకి వెళ్లి తెలుసుకుందాం.
కథా నేపథ్యం:
చైత్ర (సారా అర్జున్) ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్. ఐఏఎస్ కావాలన్న లక్ష్యంతో చదువుతుంటుంది. ఒక సరదా పబ్ పార్టీ ఆమె జీవితాన్ని చీకట్లోకి నెట్టేస్తుంది. అక్కడ పరిచయమైన వికాస్ (విఘ్నేశ్ గవిరెడ్డి) తన మిత్రులతో కలిసి డ్రగ్స్ మత్తులో చైత్రపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడతారు. ఈ ఘాతుకం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తుంది. ఈ కేసును సిటీ కమిషనర్ జయదేవ్ (గౌతమ్ మేనన్) ఎలా డీల్ చేశారు? పలుకుబడి ఉన్న రాజకీయ నాయకుల పిల్లలను చట్టం ముందు ఎలా నిలబెట్టారు? తన కొడుకు చేసిన నేరానికి తల్లిగా వింధ్య వేములపల్లి (భూమిక) తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఏంటి? చివరికి 'ఆపరేషన్ యుఫోరియా' ద్వారా ఈ ముఠాకు పడ్డ శిక్ష ఏంటి? అనేదే మిగిలిన కథ.
విశ్లేషణ
నేటి తరం యువత డ్రగ్స్ మత్తులో విచక్షణ కోల్పోతే జరిగే పరిణామాలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయో ఈ సినిమా చూపించింది. జూబ్లీహిల్స్ పబ్ ఘటన వంటి నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా కథను రాసుకోవడం వల్ల ప్రేక్షకులకు ఇది చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తుంది.
ప్రథమార్థం: సినిమా ప్రారంభంలోనే నిందితుల లైఫ్ స్టైల్ను చూపించి నేరుగా కథలోకి తీసుకెళ్లారు దర్శకుడు. ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్, సాక్ష్యాల సేకరణ ప్రక్రియ చాలా పకడ్బందీగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పోక్సో చట్టం ప్రాముఖ్యతను వివరించే ఇంటర్వెల్ సీన్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతుంది.
ద్వితీయార్థం: రెండో భాగంలో కథ జైలు వాతావరణానికి, కోర్టు డ్రామాకు మారుతుంది. కొడుకు చేసిన తప్పుకు తల్లిగా భూమిక అనుభవించే క్షోభ గుండెల్ని పిండేస్తుంది. అయితే, కొన్ని చోట్ల కథనం డాక్యుమెంటరీలా నెమ్మదించడం కాస్త బలహీనత. ఒక తల్లి తన కొడుకును సంస్కరించాలని చూసే కోణం బాగున్నప్పటికీ, అది సాగదీసినట్లుగా అనిపిస్తుంది. పతాక ఘట్టాలు (క్లైమాక్స్) మాత్రం అందరినీ ఆలోచింపజేసేలా, భావోద్వేగభరితంగా ఉన్నాయి.
ఎవరెలా చేశారంటే?
ఈ సినిమాకు అసలైన బలం భూమికే. ఒక తల్లిగా, బాధ్యతాయుతమైన పౌరురాలిగా ఆమె నటన అద్భుతం. సినిమాను తన భుజాలపై మోశారు. బాధితురాలి పాత్రలో సారా నటన మనల్ని కదిలిస్తుంది. ఆమె హావభావాలు సహజంగా ఉన్నాయి. పోలీస్ కమిషనర్గా తనదైన గంభీరమైన నటనతో పాత్రకు నిండుదనాన్ని తెచ్చారు. వికాస్ పాత్రలో విఘ్నేశ్ డ్రగ్స్ బానిసగా, తప్పు చేసిన యువకుడిగా చక్కటి నటన కనబరిచాడు.
సాంకేతిక వర్గం:
కాలభైరవ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కథలోని తీవ్రతను పెంచింది. గుణశేఖర్ టేకింగ్ లో పాత మెరుపులు లేకపోయినా, ఒక సామాజిక ఇతివృత్తాన్ని ధైర్యంగా చెప్పడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. నిర్మాణ విలువలు సినిమాకు తగ్గట్టుగా రిచ్గా ఉన్నాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్:
భూమిక, గౌతమ్ మేనన్ నటన.
యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్.
సమాజానికి కావాల్సిన మంచి సందేశం.
మైనస్ పాయింట్స్:
నెమ్మదించిన కథనం (సెకండాఫ్).
కొన్ని సన్నివేశాల్లో భావోద్వేగాలు పండకపోవడం.
డాక్యుమెంటరీ ఛాయలు కనిపించడం.
చివరిగా: ‘యుఫోరియా’ కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు.. నేటి తరం యువతకు, కన్నవారికి ఒక హెచ్చరిక. కొన్ని లోపాలున్నా, ఈ కాలానికి కావాల్సిన కథ కాబట్టి ఒక్కసారి చూడదగ్గ చిత్రమే.
రేటింగ్: 2.5 / 5