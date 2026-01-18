Taskaree Web Series Review: ‘తస్కరి–ది స్మగ్లర్స్ ’ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ
Taskaree: The Smuggler's Web Series Review: ఇమ్రాన్ హష్మీ నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ‘తస్కరీ: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్’ (Taskaree) నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైంది. కస్టమ్స్ అధికారులకు, స్మగ్లర్లకు మధ్య జరిగే ఈ మైండ్ గేమ్ ఎలా ఉంది? ఇమ్రాన్ హష్మీ పెర్ఫార్మెన్స్ మెప్పించిందా? రివ్యూలో చూద్దాం.
Taskaree: The Smuggler's Web Series Review: సంక్రాంతి సీజన్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద సినిమాల సందడి ఉండగానే, ఓటీటీలో కూడా కొత్త కంటెంట్ సందడి చేస్తోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ హష్మీ (Emraan Hashmi) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘తస్కరీ: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్’ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నీరజ్ పాండే క్రియేటర్గా వ్యవహరించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పించిందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కథా నేపథ్యం:
ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం.. స్మగ్లింగ్కు అడ్డాగా మారిన చోటు. అక్కడ అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రకాష్ కుమార్ (అనురాగ్ సిన్హా), స్మగ్లింగ్ నెట్వర్క్ను కూకటివేళ్లతో తొలగించాలని భావిస్తాడు. దీని కోసం సస్పెండ్ అయిన కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ అర్జున్ మీనా (ఇమ్రాన్ హష్మీ) నేతృత్వంలో ఒక స్పెషల్ టీమ్ను ఏర్పాటు చేస్తాడు. వీరి లక్ష్యం విదేశాల్లో ఉంటూ భారత్లో నేర సామ్రాజ్యాన్ని నడిపే 'బడా చౌదరి' (శరద్ ఖేల్కర్). మరి ఈ టీమ్ అతన్ని పట్టుకుందా? ఆ క్రమంలో వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? అనేదే ఈ సిరీస్ కథ.
విశ్లేషణ:
'తస్కరీ' అంటే దొంగిలించడం. విమానాశ్రయాల్లో కస్టమ్స్ అధికారుల కళ్లు గప్పి బంగారం ఎలా స్మగ్లింగ్ అవుతుంది? కస్టమ్స్ ఓవర్సీస్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ (COIN) ఎలా పనిచేస్తుంది? వంటి అంశాలను దర్శకుడు చాలా లోతుగా చూపించారు.
బలాలు: ఇమ్రాన్ హష్మీ వాయిస్ ఓవర్తో కథను నడిపించిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ నేపథ్యంలో వచ్చే స్మగ్లింగ్ సీన్లు కొత్తగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 'ఆపరేషన్ లాంగ్షాట్' ఎపిసోడ్ సిరీస్కు హైలైట్గా నిలుస్తుంది. ముగింపులో వచ్చే ఊహించని మలుపు సీజన్ 2పై ఆసక్తిని పెంచుతుంది.
బలహీనతలు: కొన్ని పాత్రల పరిచయాలు, సైడ్ ట్రాక్స్ వల్ల అక్కడక్కడా కథ సాగదీసినట్లు అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా హీరో టీమ్ గతంలో ఎందుకు సస్పెండ్ అయ్యారనే పాయింట్ను రివీల్ చేయకపోవడం ప్రేక్షకుడికి కొంత అసంతృప్తి కలిగిస్తుంది.
నటీనటుల పనితీరు:
ఒకప్పుడు సీరియల్ కిస్సర్గా గుర్తింపు పొందిన ఇమ్రాన్ హష్మీ, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. అర్జున్ మీనాగా ఇమ్రాన్ చాలా సెటిల్డ్గా, పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా అనురాగ్ సిన్హా నటన సహజంగా ఉంది. శరద్ ఖేల్కర్ తన విలనిజంతో మెప్పించారు.
టెక్నికల్ అంశాలు:
క్రియేటర్ నీరజ్ పాండే మార్క్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్ ఇందులో కనిపిస్తుంది. నేపథ్య సంగీతం సీన్లకు తగ్గట్లుగా ఉంది. ఎడిటింగ్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది. ఏడు ఎపిసోడ్లతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
కుటుంబంతో చూడొచ్చా?: నిరభ్యంతరంగా చూడొచ్చు. ఇందులో అసభ్యత లేదా అడల్ట్ కంటెంట్ ఏమీ లేదు.
ప్లస్ పాయింట్స్:
♦ సరికొత్త కాన్సెప్ట్ (కస్టమ్స్ ఇంటెలిజెన్స్)
♦ ఇమ్రాన్ హష్మీ, అనురాగ్ సిన్హా నటన
♦ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
మైనస్ పాయింట్స్:
♦ కొన్ని చోట్ల నిదానంగా సాగే కథనం
♦ పాత్రల సస్పెన్షన్ వెనుక కారణాలు చెప్పకపోవడం
ఫైనల్ వర్డిక్ట్: థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి 'తస్కరీ' మంచి ఛాయిస్. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రియులు మిస్ కాకూడని సిరీస్ ఇది.