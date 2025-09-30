This Week Movie Releases: దసరా పండుగకు సినీ సందడి – థియేటర్లు, ఓటీటీల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ డోస్
దసరా సీజన్ వచ్చేసింది.. టాలీవుడ్ వినోదం మొదలైంది! థియేటర్లలో రిషబ్ శెట్టి ‘కాంతార: చాప్టర్ 1’, ధనుష్ ‘ఇడ్లీ కొట్టు’ హంగామా చేయబోతే.. ఓటీటీలో ‘లిటిల్ హార్ట్స్’, శివకార్తికేయన్ ‘మదరాసి’తో పాటు పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కి సిద్ధమయ్యాయి.
థియేటర్ రిలీజ్లు
కాంతార: చాప్టర్ 1 – రిషబ్ శెట్టి తెరకెక్కించిన ఈ మైథలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల. ఒక రోజు ముందు నుంచే పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలు. 7,000 స్క్రీన్లపై రిలీజ్. తెలుగు వెర్షన్ను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ భారీగా విడుదల చేస్తున్నారు.
ఇడ్లీ కొట్టు – ధనుష్, నిత్యామీనన్ జంటగా, ధనుష్ దర్శకత్వంలో. సెంటిమెంట్ టచ్ ఉన్న ఎమోషనల్ డ్రామా. అక్టోబర్ 1న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిలీజ్.
ఓటీటీ రిలీజ్లు
లిటిల్ హార్ట్స్ – బ్లాక్బస్టర్ మూవీ, అక్టోబర్ 1 నుంచి ఈటీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్. అదనపు సన్నివేశాలు జోడించారు.
మదరాసి – ఏఆర్ మురుగదాస్ దర్శకత్వం, శివకార్తికేయన్ హీరోగా. బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹100 కోట్లకు పైగా వసూలు. అక్టోబర్ 1 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్లో.
ఇతర ఓటీటీ అప్డేట్స్
నెట్ఫ్లిక్స్: ది గేమ్ (తమిళ్), ఇఫ్ (ఇంగ్లీష్), జీనీ మేక్ విష్ (కొరియన్) – అక్టోబర్ 2 నుంచి
అమెజాన్ ప్రైమ్: ప్లే డర్టీ – అక్టోబర్ 1
జియో హాట్స్టార్: అన్నపూర్ణి – అక్టోబర్ 1
సోనీలివ్: థర్టీన్త్ (హిందీ సిరీస్) – అక్టోబర్ 1
ఈ దసరా.. థియేటర్లలో కానీ, ఇంట్లో ఓటీటీ స్క్రీన్లపై కానీ.. ప్రేక్షకులకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓవర్డోస్!