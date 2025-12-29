  • Menu
OTT Alert This Week: స్ట్రిమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో రాబోయే హాట్ & ట్రెండింగ్ రీలీజ్‌లు

Highlights

ఈ వారం థియేటర్ మరియు ఓటిటి విడుదలలు: సంక్రాంతి 2026 సందడిలో భాగంగా సరికొత్త సినిమాలు, రీ-రిలీజ్‌లు మరియు స్ట్రీమింగ్ విశేషాలు మీ కోసం. ప్రభాస్, చిరంజీవి, వెంకటేష్ చిత్రాలతో పాటు టాప్ ఓటిటి షోలను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి!

2025 ముగింపు మరియు కొత్త ఏడాది ప్రారంభం సినీ లోకంలో ఎన్నో అంచనాలను మోసుకొస్తున్నాయి. థియేటర్లు బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలతో సందడిగా ఉండబోతుంటే, ఓటిటి (OTT) వేదికలు కూడా ప్రేక్షకులకు రకరకాల కథలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. ఈ వారం సినీ ప్రియులకు నిజంగా పండగే అని చెప్పాలి!

ఈ వారం థియేటర్లలో:

సంక్రాంతి పండుగ దగ్గరపడుతుండటంతో, ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరిన్ని చిత్రాలు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నాయి. ఈ వారం మనం ఆశించదగ్గ కొన్ని సినిమాలు ఇవే:

  • ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్': ఈ ఏడాది అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం క్రిస్మస్ కానుకగా సందడి చేస్తోంది.
  • చిరంజీవి & వెంకటేష్‌ల 'మన శంకర ప్రసాద్ గారు': కుటుంబమంతా కలిసి చూడదగ్గ ఒక క్యూట్ మరియు హార్ట్ వార్మింగ్ మూవీ ఇది.
  • నవీన్ పొలిశెట్టి 'అనగనగా ఓ రాజు': సరికొత్త రోమాంటిక్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతోంది.
  • రవితేజ 'భరతమహాశయులకు విజ్ఞప్తి': మాస్ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేస్తూ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది.
  • ఇతర చిత్రాలు: సైక్ సిద్ధార్థ, ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్, ఇట్స్ ఓకే గురు, ఇక్కీస్, ఘంటసాల, నీలకంఠ వంటి చిత్రాలు థ్రిల్లర్ల నుండి బయోపిక్ల వరకు విభిన్న అనుభూతులను పంచనున్నాయి.
  • స్పెషల్ రీ-రిలీజ్: క్లాసిక్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారి కోసం వెంకటేష్ సూపర్ హిట్ చిత్రం 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' మళ్లీ విడుదలవుతోంది. ఇది ప్రేక్షకులకు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ మళ్ళీ థ్రిల్ చేయనుంది.

ఈ వారం ఓటిటి (OTT) హైలైట్స్:

ఇంట్లోనే ఉండి సినిమాలు చూడాలనుకునే వారి కోసం వివిధ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో వస్తున్న చిత్రాలివే:

నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix):

  • ఎకో (Eco) – డిసెంబర్ 31
  • స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్) – జనవరి 1
  • లూపిన్ 4 (వెబ్ సిరీస్) – జనవరి 1
  • హక్ (హిందీ) – జనవరి 2

అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime):

  • సీజ్ మీ వోస్ (Siege Me Vos) – జనవరి 2

జియో హాట్‌స్టార్ (Jio Hotstar):

  • ది కోపెన్‌హాగన్ టెస్ట్ (The Copenhagen Test) – ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT):

  • ఇత్తిరి నేరం (Itiri Neram) – డిసెంబర్ 31

మీరు థియేటర్లకు వెళ్లినా లేదా ఇంట్లో మీ దుప్పటి చాటున ఓటిటిలో మీకు నచ్చిన షోలను చూసినా.. ఈ వారం అందరికీ కావాల్సినంత వినోదం సిద్ధంగా ఉంది. పండుగ సీజన్ వస్తున్నందున, సినీ ప్రేక్షకులకు ఇక ఎంజాయ్‌మెంట్‌కు కొదవ లేదు!

