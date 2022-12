Faima: బిగ్ బాస్ ఫైమా రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా?

X Faima: బిగ్ బాస్ ఫైమా రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా? Highlights Faima: బిగ్ బాస్ ద్వారా ఫైమా ఎన్ని లక్షలు తీసుకుందో తెలుసా?

Faima: బిగ్ బాస్ సీజన్ 6 ద్వారా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న కంటెస్టెంట్లలో ఫైమా కూడా ఒకరు. 13 వారాలపాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన ఫైమా గత ఆదివారం ఎలిమినేట్ అయ్యి బిగ్ బాస్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. నిజానికి ఫైమా ముందు వారమే ఎలిమినేట్ అవ్వాల్సింది. కానీ తన వద్ద ఎవిక్షన్ పాస్ ఉండటం వల్ల అప్పుడు ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకుంది. దీంతో ఆమెకి మరొక వారం బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఉండే అవకాశం వచ్చింది. కానీ ఈ వారం మాత్రం ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. ఇక బిగ్ బాస్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఫైమా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలలో ఇవ్వడంలో బిజీ అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో బిగ్ బాస్ ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఫైమా రెమ్యూనరేషన్ గురించి చర్చ మొదలైంది. మొదట్లో చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ గా అనిపించిన ఫైమా టాప్ 5 దాకా ఉంటుందేమో అని అందరికీ అనిపించింది. కానీ తనకంటే స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్లు నామినేషన్స్ లో కి రావడం వల్ల ఆమెకు ఓట్లు కొంచెం తగ్గి ఎలిమినేట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక 13 వారాల పాటు బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఉన్న ఫైమా ఒక వారానికి 25 వేల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుందట. ఇలా మొత్తంగా ఆమె బిగ్ బాస్ జర్నీ ద్వారా మూడు లక్షల 25 వేల రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పటాస్ షో ద్వారా పాపులర్ అయిన ఫైమా జబర్దస్త్ తో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. తాజాగా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ గా మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఏర్పరచుకుంది. ఒకవైపు ఫాన్ ఫాలోయింగ్ తో పాటు మరోవైపు రెమ్యూనరేషన్ కూడా బాగానే అందుకుంది ఫైమా.