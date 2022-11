అందుకే టిల్లు స్క్వేర్ చేయడం లేదు.. అసలు విషయం బయట పెట్టిన డీజే టిల్లు డైరెక్టర్..!

X అందుకే టిల్లు స్క్వేర్ చేయడం లేదు.. అసలు విషయం బయట పెట్టిన డీజే టిల్లు డైరెక్టర్..! Highlights DJ Tillu Director: ఈమధ్య కాలంలో బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తెలుగు సినిమాల లిస్టులో "డీజే టిల్లు" పేరు కూడా ముందే ఉంటుంది.

DJ Tillu Director: ఈమధ్య కాలంలో బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తెలుగు సినిమాల లిస్టులో "డీజే టిల్లు" పేరు కూడా ముందే ఉంటుంది. సిద్దు జొన్నలగడ్డ కరియర్ లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది ఈ సినిమా. ఈ సినిమాలో సిద్దు యాక్టింగ్, డైలాగ్ డెలివరీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రేక్షకులకు బీభత్సంగా నచ్చేసాయి. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవడంతో సినిమాని నిర్మించిన సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వారు సినిమాకి సీక్వెల్ ని కూడా ప్రకటించారు. తాజాగా "టిల్లు స్క్వేర్" అనే టైటిల్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా టీజర్ ఈ మధ్యనే విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ ను అందుకుంటుంది. అయితే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన విమల్ కృష్ణ "టిల్లు స్క్వేర్" కి దర్శకత్వం వహించటం లేదు. కావాలనే విమల్ కృష్ణ టిల్లు స్క్వేర్ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారు అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. షూటింగ్ సమయంలో సిద్దు జొన్నలగడ్డ మరియు విమల్ కృష్ణ మధ్య వచ్చిన గొడవలు మరియు మనస్పర్ధలు వల్లే విమల్ కృష్ణ ఈ సినిమా నుంచి తబక్కుకున్నారని వార్తలు కూడా వినిపించాయి.

తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ దీని గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు విమల్ కృష్ణ. ఒకే పాత్ర పై మరొక సారి పనిచేయటం తనకు ఏమాత్రం నచ్చదని ఒకవేళ సిద్దు జొన్నలగడ్డతో మళ్లీ కలిసి పని చేయాలంటే ఒక కొత్త స్టోరీ మరియు కొత్త క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుందని అందుకే టిల్లు స్క్వేర్ సినిమాకి తాను దర్శకత్వం వహించటం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మిగతా హీరోలు మరియు నిర్మాణ సంస్థలతో బిజీగా ఉన్న కారణంగా సిద్దుతో మరొక సినిమా చేయడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.