సొంత ఊరిలో సుకుమార్ సంక్రాంతి సంబరాలు

కుటుంబ సభ్యులతో సుకుమార్ Highlights

ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా తన సొంతూరు చేరుకున్నారు. అక్కడే తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. బుధవారం సుకుమార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శంకరగుప్తం చేరుకుని అందరితో ఆనందంగా గడిపారు. అదే గ్రామానికి వచ్చిన జబర్దస్త్ ఫేమ్ మహేష్ సుకుమార్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపేరు. ఈ సందర్భంగా సుకుమార్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. అల వైకుంఠపురం చిత్రంతో మంచి హిట్ అందుకున్న నటుడు అల్లు అర్జున్ తో తాను ఒక చిత్రం చేయబోతున్నానని అయన తెలిపారు. అల్లు అర్జున్ తో చిత్రం ఫిబ్రవరిలో షూటింగ్ పూర్తి స్థాయిలో జరగనున్నదని సుకుమార్ వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే సుకుమార్, తాను అల్లు అర్జున్ తో ప్రారింభించిన చిత్రం నాలుగు రోజులు షూటింగ్ కూడా జరుపుకుందని అన్నారు. అయితే మరోవైపు సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ సంయుక్త బ్యానర్‌పై సాయిధరమ్‌తేజ్‌ సోదరుడు వైష్ణవతేజ్‌ కథానాయకుడిగా నిర్మిస్తున్న 'ఉప్పెన' చిత్రం చిత్రీకరణ దాదాపుగా పూర్తయ్యిందని, త్వరలో విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ చిత్రంతో బుచ్చిబాబు అనే కొత్త దర్శకుడు పరిచయం అవుతున్నాడని, కృతిశెట్టి అనే నూతన నటిని పరిచయం చేస్తున్నామన్నారు. (గీతా ఆర్ట్స్) జీఏ-2 అనే సంస్థతో కలిసి తాను సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్త బ్యానర్ లో కుమారి 21 అనే సినిమా దర్శకుడు ప్రతాప్ తో కలిసి నిఖిల్ కథానాయకుడుగా మరో చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. నిఖల్ తో చేయబోయే చిత్రం త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది అని సుకుమార్ వెల్లడించారు.