'అరి' థియేటర్లలోకి: దర్శకుడు జయశంకర్ ఏడేళ్ల 'ఆధ్యాత్మిక' ప్రయోగం
'అరి' థియేటర్లలోకి: దర్శకుడు జయశంకర్ ఏడేళ్ల 'ఆధ్యాత్మిక' ప్రయోగం 'పేపర్ బాయ్' వంటి సున్నితమైన ప్రేమకథతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు జయశంకర్, తన రెండవ చిత్రానికి ఏకంగా ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ సమయాన్ని కేటాయించారు.
'పేపర్ బాయ్' వంటి సున్నితమైన ప్రేమకథతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు జయశంకర్, తన రెండవ చిత్రానికి ఏకంగా ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ సమయాన్ని కేటాయించారు. ఆయన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘అరి (My Name is Nobody)’ అక్టోబర్ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఏడేళ్ల పరిశోధన: అరిషడ్వర్గాల రహస్యం
తొలి సినిమా విజయం తర్వాత, అంతకు మించిన విభిన్నమైన, లోతైన అంశాన్ని ఎంచుకోవాలని జయశంకర్ నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే, ఇప్పటివరకు వెండితెరపై రాని మనిషిలోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులు (అరిషడ్వర్గాలు) అనే కాన్సెప్ట్ను ఎంచుకున్నారు.
ఈ కాన్సెప్ట్పై సరైన అవగాహన కోసం ఆయన విస్తృతమైన పరిశోధన చేశారు. కేవలం గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా, రమణ మహర్షి ఆశ్రమం వంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు వెళ్లి గురూజీలను కలిసి, ఈ అంశంపై లోతైన జ్ఞానాన్ని సేకరించారు. అరిషడ్వర్గాలను ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలి అనే అంశంపై ఆధ్యాత్మిక కోణంలో అధ్యయనం చేశారు. ఈ విధంగా సేకరించిన అంశాలను ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా, తన ప్రత్యేకమైన శైలిలో ఈ చిత్రంగా రూపొందించడానికి జయశంకర్ సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు.
గుర్తింపు, సంగీతం, మరియు విడుదల
విడుదలకు ముందే, 'అరి' చిత్రం తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. ఇది పలు అంతర్జాతీయ వేదికల్లో ప్రదర్శితమై, ఏకంగా 25 అవార్డులను గెలుచుకుంది. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సహా ప్రముఖ రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి అభినందించడం దీని స్థాయిని తెలియజేస్తుంది.
ఈ చిత్రంలోని ‘చిన్నారి కిట్టయ్య’ పాట ఇప్పటికే బ్లాక్బస్టర్గా మారింది. ఈ అరుదైన కాన్సెప్ట్ చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా అక్టోబర్ 10న విడుదల చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్, అంతర్జాతీయ క్రాఫ్ట్తో వస్తున్న ఈ సినిమా తప్పక చూడదగినది.