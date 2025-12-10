Dhurandhar: థియేటర్లలో కలెక్షన్ల సునామీ – భారీ ధరకు అమ్ముడైన OTT రైట్స్!
ఆదిత్య ధార్ దర్శకత్వం వహించిన ‘ధురంధర్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ టాలీవుడ్–బాలీవుడ్లో దుమారం రేపుతోంది.
‘ఉరి’ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు ఆదిత్య ధార్ ఈసారి మల్టీస్టారర్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ధురంధర్’ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. విడుదలైన దగ్గర నుంచే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీలా దూసుకుపోతోంది. బాలీవుడ్లో తాజా రికార్డులను వరుసగా తిరగరాస్తూ, ప్రముఖులు కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
OTT రైట్స్కు రికార్డు ధర
బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్లు దుమ్ములేపుతున్న ఈ మూవీకి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ కూడా భారీ మొత్తానికే డీల్ అయ్యాయి.
సమాచారం ప్రకారం:
‘ధురంధర్’ OTT రైట్స్ – నెట్ఫ్లిక్స్
మొత్తం డీల్ విలువ: ₹130 కోట్లు
Part 1 → ₹65 కోట్లు
Part 2 → ₹65 కోట్లు
ఈ భారీ ధరతో ‘ధురంధర్’, రణ్బీర్ కపూర్ ‘యానిమల్’, షారుఖ్ ఖాన్ ‘జవాన్’, సల్మాన్ ఖాన్ ‘టైగర్ 3’ వంటి హై-బజెట్ చిత్రాల రికార్డులను కూడా అధిగమించింది.
ఇమ్డీబీ ప్రకారం గత OTT రికార్డులు
జవాన్ – ₹120 కోట్లు
యానిమల్ – ₹120 కోట్లు
టైగర్ 3 – ₹95 కోట్లు
ఈ లిస్ట్లో అగ్రస్థానానికి చేరింది ‘ధురంధర్’.
స్టార్ కాస్ట్ అండ్ స్టోరీ హైలైట్లు
ఈ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్. మాధవన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
అర్జున్ రాంపాల్ → ISI ఏజెంట్ మేజర్ ఇక్బాల్
ఆర్. మాధవన్ → NSA అజిత్ దోవల్ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు
యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ థ్రిల్లింగ్ నేరేషన్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది.
5 రోజుల్లోనే 148 కోట్లు – దూసుకెళ్తున్న బాక్సాఫీస్ రన్
ట్రేడ్ నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం:
Day 1: ₹28 కోట్లు
Day 2: ₹32 కోట్లు
Day 3 (ఆదివారం): ₹43 కోట్లు
Day 4: ₹23.25 కోట్లు
Day 5: ₹22.66 కోట్లు
మొత్తం 5 రోజుల్లో కలెక్షన్ → ₹148 కోట్లు.
ఇది బాలీవుడ్కు సీజనల్ బ్లాక్బస్టర్ అందించినట్టే.
Part 2 ఎప్పుడు?
నెట్ఫ్లిక్స్ కొనుగోలు చేసిన రెండు భాగాల హక్కుల్లోని Part 2
→ కొత్త సంవత్సరం మార్చి నెలలో విడుదల కానుంది.