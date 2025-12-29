Dhurandhar OTT Release: రికార్డు ధరతో ‘పుష్ప-2’నే దాటేసింది! స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
వెయ్యి కోట్ల క్లబ్లో చేరిన రణ్వీర్ సింగ్ ‘ధురంధర్’ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. రూ. 285 కోట్ల భారీ ధరతో నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా హక్కులను దక్కించుకుంది. జనవరి 30 నుండి తెలుగు సహా దక్షిణాది భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్న స్పై థ్రిల్లర్ ‘ధురంధర్’ (Dhurandhar) ఇప్పుడు డిజిటల్ దునియాలోనూ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ హక్కుల విషయంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
పుష్ప-2 రికార్డు బ్రేక్!
ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ కోసం దిగ్గజ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) కనీవినీ ఎరుగని ధర చెల్లించినట్లు సమాచారం.
రికార్డు ధర: గతంలో 'పుష్ప 2' డిజిటల్ హక్కులు రూ. 275 కోట్లకు అమ్ముడవగా, ధురంధర్ ఆ రికార్డును తిరగరాసింది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఏకంగా రూ. 285 కోట్లు వెచ్చించి ఈ మూవీ హక్కులను సొంతం చేసుకుందని టాక్.
తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్: థియేటర్లలో కేవలం హిందీలోనే విడుదలైన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో మాత్రం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోనూ డబ్ అయ్యి అందుబాటులోకి రానుంది.
స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటి నుంచి?
డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ ఇప్పటికీ స్ట్రాంగ్ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, జనవరి 30 నుంచి ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
రికార్డుల వేటలో ‘ధురంధర్’:
- 1000 కోట్ల క్లబ్: కేవలం 21 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్ల మార్కును దాటిన వేగవంతమైన చిత్రంగా నిలిచింది.
- యానిమల్ రికార్డు క్లోజ్: ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 'A' రేటెడ్ చిత్రంగా 'యానిమల్' రికార్డును ధురంధర్ బ్రేక్ చేసింది.
- ఇండియా నెట్ కలెక్షన్స్: దేశీయంగా సుమారు రూ. 700 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లతో 2025లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది.
- సినీ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: రణ్వీర్ సింగ్ పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, స్పై యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ఈ సినిమాను గ్లోబల్ లెవల్లో నిలబెట్టాయి. ఇప్పుడు సౌత్ భాషల్లో కూడా ఓటీటీలో రానుండటంతో వ్యూయర్షిప్ రికార్డులు కూడా బద్దలవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.