Dhurandhar Creates History: సింగిల్ లాంగ్వేజ్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్.. రూ. 1200 కోట్ల క్లబ్లో రికార్డ్!
రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఒకే భాషలో విడుదలై అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1220 కోట్లు కొల్లగొట్టింది.
ఎలాంటి ఆర్భాటం లేకుండా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధరుడి'లా దూసుకుపోతోంది. కేవలం ఒకే ఒక్క భాషలో విడుదలై, దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించింది.
నిర్మాణ సంస్థ హర్షం:
ఈ మైలురాయిని అందుకున్న సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది.
"భారతీయ సినిమాలో ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే రోజు. సింగిల్ లాంగ్వేజ్ చిత్రంగా ‘ధురంధర్’ సృష్టించిన రికార్డు అసాధారణం. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కథపై ఉంచిన నమ్మకం, ఆయన అంకితభావం భారతీయ సినిమాకు కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశించాయి."
బాక్సాఫీస్ లెక్కలు ఇవే (వసూళ్ల టైమ్లైన్):
తొలి రోజు కేవలం ₹28.60 కోట్లతో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా, మౌత్ టాక్తో పుంజుకుని భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది.
తొలి వారం: ₹218 కోట్లు
రెండో వారం ముగిసేసరికి: ₹479.50 కోట్లు
15వ రోజు: ₹500 కోట్ల మార్కును అందుకుంది.
ఇండియా మొత్తం వసూళ్లు: ₹831.40 కోట్లు (కేవలం 30 రోజుల్లో).
ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు (Global Gross): ₹1,220 కోట్లు.
సినిమా విడుదలై నెల రోజులు దాటినా ఇంకా క్రేజ్ తగ్గలేదు. 32వ రోజు ₹5.40 కోట్లు, 33వ రోజు ₹5.70 కోట్లు వసూలు చేస్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరును కొనసాగిస్తోంది.
ముఖ్య విశేషాలు:
అరుదైన రికార్డు: మల్టీ లాంగ్వేజ్ (డబ్బింగ్) లేకుండా ఒకే భాషలో విడుదలై ఈ స్థాయి వసూళ్లు సాధించడం ఇదే తొలిసారి.
దర్శకత్వం: 'ఉరి' సినిమాతో సంచలనం సృష్టించిన ఆదిత్య ధర్, మరోసారి తన మార్క్ మేకింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు.
స్ఫూర్తి: ఈ చిత్రం రానున్న ఎన్నో కంటెంట్ ఆధారిత సినిమాలకు కొత్త ఊపిరిని ఇస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.