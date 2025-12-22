Dhurandhar Box Office Collection Day 17: బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన భారీ సంఖ్యలు – యానిమల్, చావా, జవాన్, అవతార్లను దాటేసింది
ధురంధర్ సినిమా 17వ రోజుకూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని స్థాయిలో దూసుకెళ్తోంది. భారీ డే-17 వసూళ్లతో యానిమల్, చావా, జవాన్, అవతార్ వంటి పెద్ద సినిమాల రికార్డులను దాటేస్తూ కొత్త మైలురాళ్లను సృష్టించింది.
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురంధర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అపూర్వమైన దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. 2025లో విడుదలైన హిందీ చిత్రాల్లో ఇది ఇప్పటికే అత్యంత పెద్ద హిట్గా నిలిచింది. మూడవ వారాంతపు కలెక్షన్లలో ఈ సినిమా నెలకొల్పిన రికార్డులు బాలీవుడ్కు కొత్త ప్రమాణాలను చూపిస్తున్నాయి.
17వ రోజు కలెక్షన్: మళ్లీ కొత్త రికార్డు
17వ రోజు ధురంధర్ భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 సినిమాల జాబితాలోకి దూసుకెళ్లింది. కేవలం 17 రోజుల్లోనే యానిమల్ యొక్క జీవితకాల భారతీయ కలెక్షన్ ₹553.87 కోట్లను దాటేసింది.
17వ రోజు కలెక్షన్: ₹14.5 కోట్లు
వరల్డ్వైడ్ టోటల్ (ఇప్పటి వరకు): ₹915 కోట్లు
రణవీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ స్పై–యాక్షన్ చిత్రం రోజు రోజుకూ వేగం పెంచుకుంటూ పోతోంది.
మూడవ వారాంతంలో సునామీ లాంటి వసూళ్లు
ధురంధర్ మూడవ వారాంతంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూపించింది:
- మూడవ శుక్రవారం: ₹22.50 కోట్లు (చావా రికార్డును 70% అధిగమించింది)
- మూడవ శనివారం: ₹34.25 కోట్లు (బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే అత్యధిక మూడవ శనివారం వసూళ్లు)
- మూడవ ఆదివారం (17వ రోజు అంచనా): ₹38.25 కోట్లు
మూడవ వారాంతం మొత్తంగా ₹95 కోట్లు వసూలు చేసి హిందీ సినిమాల్లో ఎవ్వరూ చేరని స్థాయిని చేరుకుంది.
2025లో అతిపెద్ద హిందీ హిట్ – ధురంధర్
ధురంధర్ ఇప్పటికే 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం వరల్డ్వైడ్: ₹845 కోట్లు
చావా (₹807 కోట్లు) కంటే ముందుంది
తాజా ట్రెండ్ ప్రకారం, ఈ సినిమా కాంతారా (₹852 కోట్లు) ను దాటే దశలో ఉంది. ఈ వారాంతానికి ₹900 కోట్ల మార్క్ చేరే అవకాశం ఉంది. నూతన సంవత్సరం నాటికి ₹1000 కోట్లు దాటుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
₹1000 కోట్లు దాటిన భారతీయ చిత్రాలు – త్వరలో ధురంధర్ కూడా?
ఇప్పటివరకు కేవలం 8 భారతీయ సినిమాలు మాత్రమే ₹1000 కోట్ల క్లబ్లో ఉన్నాయి:
- పఠాన్ – ₹1050 కోట్లు
- జవాన్ – ₹1148 కోట్లు
- బాహుబలి 2 – ₹1810 కోట్లు
- పుష్ప 2 – ₹1642 కోట్లు
- RRR – ₹1387 కోట్లు
- కల్కి 2898 AD – ₹1100 కోట్లు
ధురంధర్ కూడా ఈ జాబితాలో చేరటం ఖాయం అంటున్నారు నిపుణులు.
పుష్ప 2, చావా, స్త్రీ 2తో పోలిస్తే
ధురంధర్ మూడవ వారం ఆదాయం, పుష్ప 2 తప్ప మిగతా అన్ని చిత్రాల మూడవ వారపు మొత్తం కలెక్షన్లను దాటేసింది.
మూడవ ఆదివారం రికార్డులు కూడా ధురంధర్ పేరిట:
Pushpa 2: ₹26.75 కోట్లు
Chhava: ₹24.25 కోట్లు
Stree 2: ₹22 కోట్లు
Dhurandhar: ₹38.25 కోట్లు
ధురంధర్ vs జవాన్
ధురంధర్ భారత్లో ఇప్పటి వరకు ₹555 కోట్లు నికరంగా వసూలు చేసింది.
ఇది బాలీవుడ్లో అత్యంత వేగంగా ₹500 కోట్లు దాటిన చిత్రం కూడా.
జవాన్ → 18 రోజులు
ధురంధర్ → 16 రోజులు
ధురంధర్ vs అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్
జేమ్స్ కామెరూన్ అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సునామీలా సాగుతున్నప్పటికీ, భారత బాక్సాఫీస్లో ధురంధర్ దూకుడు ముందు నిలవలేకపోయింది.
అవతార్ 3 ఇండియా 1st వీకెండ్: ₹66.65 కోట్లు
వరల్డ్వైడ్ ఓపెనింగ్: $345 మిల్లియన్ (₹2700 కోట్లు)
కానీ భారతీయ మార్కెట్లో మాత్రం ధురంధర్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఇంకా సృష్టించిన రికార్డులు
ఉత్తర అమెరికాలో PK రికార్డును దాటి టాప్ 10 భారతీయ సినిమాలలో చోటు
ప్రతి పాట Spotify Global Top 200లో ట్రెండ్
రణవీర్ సింగ్ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద హిట్ — పద్మావత్ను అధిగమించింది