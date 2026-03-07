Dhurandhar: దండయాత్ర..ఇది బాక్సాఫీస్పై ధురంధర్ 2 దండయాత్ర..!
Dhurandhar: రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ట్రైలర్ నేడు విడుదల! యష్ 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ మార్పులు. ఈ సినిమా బిజినెస్ మరియు పండుగ సీజన్ వసూళ్ల అంచనాల గురించి తెలుసుకోండి.
Ranveer Singh: భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న బాక్సాఫీస్ క్లాష్లకు తెరపడింది. రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (ధురంధర్ 2) , యష్ నటించిన 'టాక్సిక్' మధ్య భారీ పోటీ ఉంటుందని అంతా ఊహించారు. అయితే, పలు దేశాల్లో యుద్ద మేఘాలు అలుముకోవడం వల్ల 'టాక్సిక్' చిత్రాన్ని జూన్ 4, 2026కి వాయిదా వేయడంతో, ఇప్పుడు థియేటర్లలో రణవీర్ సింగ్ సోలో ప్రదర్శన ఖాయమైంది.
ట్రైలర్ వచ్చేసింది!
ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో భారీ అంచనాలు నెలకొల్పిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ట్రైలర్, నేడు ఉదయం 11:01 గంటలకు విడుదల చేశారు. గెటప్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ క్రేజ్ ఉంది. సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్ , అర్జున్ రాంపాల్ వంటి దిగ్గజ నటులు తోడవ్వడంతో ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
ఎందుకు వాయిదా పడింది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న 'టాక్సిక్' సినిమాకు మధ్యప్రాచ్య మార్కెట్ చాలా కీలకం. ప్రస్తుత అనిశ్చిత పరిస్థితుల వల్ల ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులను చేరుకోవడం కష్టమని భావించిన యష్ మరియు చిత్ర బృందం, ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 4కు వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు సినిమాల మధ్య జరగాల్సిన ఘర్షణను తప్పించింది.
అమెరికాలోనూ 'ధురంధర్' జాతర
మరోవైపు 'ధురంధర్ 2' అంతర్జాతీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అమెరికాలో అప్పుడే ప్రీమియర్ షోలు, అడ్వాన్స్ బుకింగ్ల ద్వారా $100,000 (సుమారు రూ. 83 లక్షలు) వసూలు చేసి రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. గల్ఫ్ దేశాలలో ఈ చిత్రం ప్రభావం పెద్దగా లేకపోవడంతో, అక్కడ విడుదల కాకపోయినా పెద్దగా నష్టం ఉండదని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
పండగ సీజన్లో భారీ రికార్డులు!
మార్చి 19న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు హోలీ, గుడి పద్వా మరియు ఉగాది పండుగ సీజన్ కలిసిరానుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సోలో రన్ కావడంతో, మొదటి వారాంతంలోనే ఈ చిత్రం రూ.150 నుండి రూ.200 కోట్ల వసూళ్లను సాధించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ధురంధర్ 2 కథా గమనం ముగింపు అధ్యాయం కావడంతో, అభిమానులు ఈ సినిమాను చూడటానికి క్యూ కట్టడం ఖాయం.