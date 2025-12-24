  • Menu
Dhandoraa Cinema Review: కుటుంబం కోసం ఒక భరోసా, బలమైన సందేశాలతో నిండిన కథ

Highlights

కుల వివక్ష నేపథ్యంలో సాగే తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘దండుర’, డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. U/A సర్టిఫికేట్ పొందిన ఈ చిత్రం, 136 నిమిషాల వ్యవధిలో అద్భుతమైన భావోద్వేగాలు, సామాజిక స్పృహ మరియు వినోదాన్ని మేళవించి రూపొందించబడింది.

లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ‘బెదురులంక 2012’ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాన్ని అందించిన ముప్పనేని రవీంద్ర బెనర్జీ నిర్మించిన తాజా చిత్రం ‘దండుర’. మురళీకాంత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. హృదయాన్ని హత్తుకునే భావోద్వేగాలు, కుల వివక్ష, సామాజిక సమానత్వం మరియు సామాజిక స్పృహ వంటి అంశాలతో కూడిన పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.

శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, మానికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధవి, రాధ్య మరియు అదితి భవరాజు వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు తమ నటనతో ఈ కథకు ప్రాణం పోశారు.

సాంకేతిక నిపుణుల ప్రతిభ

ఈ చిత్రానికి వెంకట్ ఆర్. శాఖమూరి సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, మార్క్ కె. రాబిన్ తన అద్భుతమైన సంగీతంతో సినిమాకు ప్రాణం పోశారు. సృజన అడుసుమిల్లి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించగా, క్రాంతి ప్రియం ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా, రేఖ బొగ్గరపు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్‌గా పనిచేశారు. వీరి కృషితో సినిమా ప్రతి సన్నివేశం ఎంతో వాస్తవికతతో, పీరియడ్ చిత్రానికి ఉండాల్సిన హంగులతో అలరారుతోంది.

కథ మరియు సామాజిక నేపథ్యం

సమకాలీన సామాజిక సమస్యల నేపథ్యంలో సాగే ‘దండుర’, కుల వివక్ష వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లను, గౌరవ హత్యలు, పుట్టుక మరియు చావులలో ఉండే అసమానతలను ధైర్యంగా ప్రశ్నిస్తుంది. ఈ చిత్రం గంభీరమైన సందేశాన్ని ఇస్తూనే, కుటుంబ ప్రేక్షకులందరూ మెచ్చే విధంగా వినోదాత్మకంగా సాగుతుంది.

ఈ సినిమాలోని నూతన కథనం, సామాజిక స్పృహ మరియు నటీనటుల అద్భుత ప్రదర్శనను సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు సైతం ప్రశంసించారు.

సెన్సార్ మరియు రన్‌టైమ్

కేంద్ర చలనచిత్ర ధృవీకరణ సంస్థ (CBFC) ఈ చిత్రానికి U/A సర్టిఫికేట్‌ను మంజూరు చేసింది. ఈ సినిమా నిడివి 2 గంటల 16 నిమిషాలు (136 నిమిషాలు). ఈ సమయంలో కథలోని భావోద్వేగాలను, సామాజిక సమస్యలను ఎంతో లోతుగా ఆవిష్కరించారు.

విడుదల తేదీ

క్రిస్మస్ కానుకగా ‘దండుర’ చిత్రం డిసెంబర్ 23న అమెరికాలో, డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఆసక్తికరమైన కథనం, సామాజిక ప్రాముఖ్యత మరియు అద్భుతమైన నటనతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని అందించనుంది.

