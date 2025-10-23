Biggboss : బిగ్ బాస్ హౌస్లో డబ్బు దొంగతనం: మాధురి, సంజన టీమ్ల మధ్య రచ్చ!
Biggboss : బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో 45వ రోజు ఇంటి సభ్యుల మధ్య తీవ్రమైన గొడవలు, సరదా ఆటలు, నవ్వులతో నిండిపోయింది. ఎపిసోడ్ ప్రారంభం నుంచే రెడ్ టీమ్, బ్లూ టీమ్ల మధ్య డబ్బు దొంగతనం పై వాదనలు జరిగాయి. మాధురి నాయకత్వంలోని రెడ్ టీమ్, సంజన నాయకత్వంలోని బ్లూ టీమ్ మధ్య జరిగిన ఈ సంఘటనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ఫన్నీ టాస్క్లు, సభ్యుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలతో ఈ రోజు ఉత్సాహంగా సాగింది.
వాంటెడ్ పేట అనే గ్యాంగ్స్టర్ టాస్క్లో భాగంగా, తనూజ, సుమన్ శెట్టి కలిసి సంజన జట్టుకు చెందిన డబ్బును దొంగిలించడంతో ఇంటిలో గందరగోళం మొదలైంది. ఇది తెలిసి సంజన జట్టు ఆట ఆడమని నిరాకరించగా, మాధురి వారికి మద్దతు ఇచ్చింది. దొంగిలించిన డబ్బును తమకు సంబంధం లేదని తనూజ అబద్ధం చెప్పడంతో, మాధురి తీవ్రంగా స్పందించింది. "నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు నన్ను మోసం చేస్తే తట్టుకోలేను, నాకు ఆట కన్నా మనుషులే ముఖ్యం" అంటూ భావోద్వేగానికి లోనైంది. రీతూ చౌదరి కూడా జట్టు గురించి తనూజను నిలదీసింది. దొంగతనం సరైనదేనా కాదా అనే విషయంపై సంజన, దివ్యల మధ్య కూడా వాగ్వాదం జరిగింది. సంజన "మీరు గుడ్లు కొట్టేసినప్పుడు సరైనది అయినప్పుడు, ఇది కూడా సరైనదే" అని దివ్య చెప్పడంతో బాధపడింది.
బిగ్ బాస్ రెండు జట్లకు సరదా టాస్క్లు ఇచ్చారు. మాధురి జట్టు కాఫీ షాప్ నడపగా, సంజన జట్టు పానీ పూరీ షాప్ నిర్వహించింది. ఇమ్మాన్యుయేల్ సంజనను మోసం చేస్తాను అని చెప్పి, పానీ పూరీ తింటూ బ్లూ టీమ్లో చేరడం అందరినీ నవ్వించింది. ఆ తర్వాత "మా డబ్బులు కొట్టేశారు ఇది సరైనది కాదు కదా బిగ్ బాస్" అని సంజన ప్రశ్నించగా, అది వారి గ్యాంగ్ల మధ్య విషయం అని బిగ్ బాస్ దాటవేశారు.
బిగ్ బాస్ డబ్బు సంపాదించడానికి ధమాకా కిక్ అనే మరో టాస్క్ పెట్టారు. "కాళ్ళల్లో దమ్ము ఉండటం గ్యాంగ్స్టర్ ప్రొఫైల్లో ముఖ్యమైన అంశం" అని బిగ్ బాస్ వివరించారు. ఈ పోటీలో ప్రతి గ్యాంగ్ నుండి ఐదుగురు పాల్గొని, గోడపై చెప్పును వీలైనంత ఎత్తులో అతికించుకోవాలి. ఎక్కువ రౌండ్లు గెలిచిన గ్యాంగ్ నాయకురాలికి 2 వేల బిగ్ బాస్ క్యాష్ బహుమతిగా లభిస్తుంది. ఓడిపోయిన గ్యాంగ్ గెలిచిన నాయకురాలిని భుజంపై ఎత్తుకొని జై కొడుతూ ఇల్లంతా తిప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ టాస్క్లో రెడ్ టీమ్ సభ్యురాలు రీతూ చౌదరి 6 అడుగుల ఎత్తులో చెప్పు అతికించి విజేతగా నిలిచింది.
ధమాకా కిక్ టాస్క్లో మాధురి నాయకత్వంలోని రెడ్ టీమ్ గెలుపొందడంతో, ఓడిపోయిన సంజన టీమ్ సభ్యులు మాధురిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టుకొని ఇల్లంతా తిప్పుతూ జేజేలు కొట్టారు. ఈ సన్నివేశం ఇంటి సభ్యులందరినీ నవ్వుల్లో ముంచేసింది. మొత్తంగా 45వ రోజు బిగ్ బాస్ ఇంటిలో డబ్బు దొంగతనంపై వాదనలు, వ్యక్తిగత విమర్శలు, సరదా ఆటలు, అనూహ్య మలుపులతో ప్రేక్షకులకు పూర్తి వినోదాన్ని అందించింది. హాస్యం, ఉత్సాహం, గొడవలు అన్నీ కలగలిసి ఈ ఎపిసోడ్ను ఆసక్తికరంగా మార్చాయి.